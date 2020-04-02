с чего всё началось

Москва, 2 апреля 2020, 15:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Энергетика Цена на российскую нефть стала отрицательной Отрицательное значение котировки "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" говорит о том, что за 2 прошедших дня цена доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина стали больше стоимости, по которой сорт Urals можно реализовать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, отмечает Argus.

Общество Вассерман предсказал «полный кошмар» для США Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

Энергетика Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.

Наука Дефицит тестостерона помешал лейкоцитам справиться с меланомой Американские ученые в результате экспериментов на мышах, склонных к развитию меланомы, обнаружили, что стерилизация самок не оказывает влияния на рост опухолей, а вот кастрация самцов повышает количество опухолевых очагов в несколько раз.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Политика Сменились главы трех северных регионов России Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Армия и оружие Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.

Авто Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.

Шоу-бизнес Ирина Шейк замечена на прогулке с бывшим Эмбер Херд Вито — бывший бойфренд Эмбер Херд, Деми Мур и Хайди Клум, который, к тому же, был замечен рядом с Дашей Жуковой, из-за чего по Сети разлетелись слухи о еще одном его романе.

Политика Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.

Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

Общество Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.