Коронавирус

REGNUMREGNUMСовфед одобрил закон о «кредитных каникулах»

Москва, 2 апреля 2020, 15:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
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с чего всё началось

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
РИА Новости08:09

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Банки подождут

Российская газета11:18

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса

TatCenterвчера в 08:58

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

Известия08:09

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском08:08

Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Газета.Ru08:44

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Вечерняя Москва08:11

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

РБК09:00
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
Энергетика

Цена на российскую нефть стала отрицательной

Отрицательное значение котировки "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" говорит о том, что за 2 прошедших дня цена доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина стали больше стоимости, по которой сорт Urals можно реализовать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, отмечает Argus.
Infox.ru вчера в 17:58
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM 20:59
Гаджеты

Razer представляет новый игровой монитор Blade 15 с частотой 300 Гц

Megaobzor.com 19:53
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
News.ru 12:15
Авто

Mazda отзывает в России один автомобиль

110km.ru вчера в 05:22
Происшествия

В Бурятии уголовное дело на директора строительной компании ушло в суд

Уголовное дело в отношении руководителя строительной компании отправлено в Октябрьский суд Улан-Удэ.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Bimru.ru вчера в 12:35
Наука

Дефицит тестостерона помешал лейкоцитам справиться с меланомой

Американские ученые в результате экспериментов на мышах, склонных к развитию меланомы, обнаружили, что стерилизация самок не оказывает влияния на рост опухолей, а вот кастрация самцов повышает количество опухолевых очагов в несколько раз.
N+1 вчера в 12:32
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии

Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.
РБК вчера в 23:57
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Автоновости дня вчера в 01:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк замечена на прогулке с бывшим Эмбер Херд

Вито — бывший бойфренд Эмбер Херд, Деми Мур и Хайди Клум, который, к тому же, был замечен рядом с Дашей Жуковой, из-за чего по Сети разлетелись слухи о еще одном его романе.
Super.ru 31 марта в 10:10
Авто

Лимузин на базе самолета выставили на продажу в США

В США лимузин, который построили на базе бизнесджета Learjet, выставили на аукцион. Как сообщает Motor1, торги начнутся в конце июня.
AutoNews 08:10
Политика

Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Известия 13:19
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
Происшествия

Несколько пассажиров из Таиланда сбежали из аэропорта во Владивостоке

Пассажиры международного рейса самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать двухнедельного карантина.
ТВ Центр 04:53
Футбол

Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA

В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился первый матч 1/2 финала.
Чемпионат 15:38
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия 15:00
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета 14:58
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей

Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
Газета.Ru 15:28
Авто

«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис

Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
iReactor 04:06
Происшествия

В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом

«Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он, отметив, что смерть наступила накануне вечером.
Известия 14:04
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Ruposters.ru вчера в 03:33
Общество

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb 17:04
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