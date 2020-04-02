Коронавирус
REGNUMСовфед одобрил закон о «кредитных каникулах»
Москва, 2 апреля 2020, 15:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.РИА Новости08:09
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса
TatCenterвчера в 08:58
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Энергетика
Цена на российскую нефть стала отрицательной
Отрицательное значение котировки "Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" говорит о том, что за 2 прошедших дня цена доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина стали больше стоимости, по которой сорт Urals можно реализовать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, отмечает Argus.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
Гаджеты
Razer представляет новый игровой монитор Blade 15 с частотой 300 Гц
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Энергетика
Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей.
Авто
Mazda отзывает в России один автомобиль
Происшествия
В Бурятии уголовное дело на директора строительной компании ушло в суд
Уголовное дело в отношении руководителя строительной компании отправлено в Октябрьский суд Улан-Удэ.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Наука
Дефицит тестостерона помешал лейкоцитам справиться с меланомой
Американские ученые в результате экспериментов на мышах, склонных к развитию меланомы, обнаружили, что стерилизация самок не оказывает влияния на рост опухолей, а вот кастрация самцов повышает количество опухолевых очагов в несколько раз.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии
Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.
Авто
Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк замечена на прогулке с бывшим Эмбер Херд
Вито — бывший бойфренд Эмбер Херд, Деми Мур и Хайди Клум, который, к тому же, был замечен рядом с Дашей Жуковой, из-за чего по Сети разлетелись слухи о еще одном его романе.
Авто
Лимузин на базе самолета выставили на продажу в США
В США лимузин, который построили на базе бизнесджета Learjet, выставили на аукцион. Как сообщает Motor1, торги начнутся в конце июня.
Политика
Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Происшествия
Несколько пассажиров из Таиланда сбежали из аэропорта во Владивостоке
Пассажиры международного рейса самовольно покинули аэропорт, чтобы избежать двухнедельного карантина.
Футбол
Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA
В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился первый матч 1/2 финала.
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Общество
Украинцев возмутил подарок итальянских поваров для российских врачей
Жителей Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
Авто
«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис
Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
Происшествия
В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом
«Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — написал он, отметив, что смерть наступила накануне вечером.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США
Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Общество