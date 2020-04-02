Коронавирус
REGNUMСовфед одобрил закон о «кредитных каникулах»
Москва, 2 апреля 2020, 15:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.РИА Новости08:09
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса
TatCenterвчера в 08:58
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Политика
За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора
В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В ВОЗ назвали число жертв коронавируса в мире
Уточняется, что число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 900 тыс. По данным организации, в США, Испании и Италии выявлено более 100 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе
Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Общество
Вернувшиеся из Таиланда красноярцы устроили скандал из-за карантина
В Красноярске пассажиров, прилетевших из Таиланда, сотрудники Роспотребнадзора массово отправили на карантин в санаторий.
Происшествия
У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5
ЖКХ
Приморцев освободят от пеней и штрафов за услуги ЖКХ
На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Единоборства
Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Кино
Сиквел «Топ Гана» переехал на декабрь
Пандемия коронавируса внесла очередные коррективы в график релизов голливудских фильмов: студия Paramount назначила новые даты выхода двух сиквелов — «Топ Ган: Мэверик» и «Тихое место 2». Итак, второй «Топ Ган», премьера которого изначально была назначена на 24 июня, переместился аж на 23 декабря.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Шоу-бизнес
В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью
Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Авто
Volkswagen начал производство самого большого кроссовера
Немецкий бренд Volkswagen поставил на конвейер новый большой паркетник, выполненный на основе модели Teramont.
Здоровье
Нерабочую неделю могут продлить в Алтайском крае
3 или 4 апреля станет известно, будет ли продлена нерабочая неделя в Алтайском крае.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Наука
О наследуемых признаках, связанных с раком груди, рассказали ученые
Научные специалисты из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) определили наследуемые признаки, связанные с раком груди.
Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Здоровье
Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России
Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.