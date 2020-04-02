с чего всё началось

Москва, 2 апреля 2020, 15:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В ВОЗ назвали число жертв коронавируса в мире Уточняется, что число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 900 тыс. По данным организации, в США, Испании и Италии выявлено более 100 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Энергетика «Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.

ЖКХ Приморцев освободят от пеней и штрафов за услуги ЖКХ На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Общество Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Кино Сиквел «Топ Гана» переехал на декабрь Пандемия коронавируса внесла очередные коррективы в график релизов голливудских фильмов: студия Paramount назначила новые даты выхода двух сиквелов — «Топ Ган: Мэверик» и «Тихое место 2». Итак, второй «Топ Ган», премьера которого изначально была назначена на 24 июня, переместился аж на 23 декабря.

Общество Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.

Авто Volkswagen начал производство самого большого кроссовера Немецкий бренд Volkswagen поставил на конвейер новый большой паркетник, выполненный на основе модели Teramont.

Политика Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина» В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Вассерман предсказал «полный кошмар» для США Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.