Коронавирус
ИА Красная ВеснаСовфед одобрил закон о кредитных каникулах
Граждане, индивидуальные предприниматели (ИП), субъекты малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса, получат право на кредитные каникулы согласно закону, 2 апреля одобренному Советом Федерации.
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса
TatCenterвчера в 08:58
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