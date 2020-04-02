Граждане, индивидуальные предприниматели (ИП), субъекты малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса, получат право на кредитные каникулы согласно закону, 2 апреля одобренному Советом Федерации.

Общество В Крыму запретили ездить на автомобилях В период действия режима карантина ездить на автомобилях запрещается, сообщила вице-премьер РК Юлия Жукова на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавируса в Крыму.

Общество В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции Штрафы предусмотрены также для должностных (от 30 до 50 тысяч рублей) и юридических (от 200 тысяч до полумиллиона рублей) лиц, которые не обеспечили своим подчиненным или сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции.

Экономика Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности.

Экономика «Пятерочка» и «Магнит» вернут штрафы для поставщиков В марте сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (входят X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит») приняла решение не накладывать штрафы на поставщиков и производителей товаров, по которым будут наблюдаться недопоставки.

Политика В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил возможную отправку для США новой партии гуманитарной помощи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает ТАСС.

Политика Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Белоруссией Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Спорт На базе в Новогорске выявлен спортсмен с коронавирусом Директор универсального тренировочного центра в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий сообщил, что у одного из спортсменов, находившихся на базе, выявлен вирус COVID-19.

Общество Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности 31 марта 2020 года Госдумой принят федеральный закон, который внес изменения в п.7 ст.6 Налогового Кодекса Российской Федерации.