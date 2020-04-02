Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСовфед одобрил закон о кредитных каникулах

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Граждане, индивидуальные предприниматели (ИП), субъекты малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса, получат право на кредитные каникулы согласно закону, 2 апреля одобренному Советом Федерации.
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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

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Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

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Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса

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TatCenterвчера в 08:58
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