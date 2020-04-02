Коронавирус

РБКРБКСовфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter верхней палаты.
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с чего всё началось

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
РИА Новости08:09

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Банки подождут

Российская газета11:18

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за коронавируса

TatCenterвчера в 08:58

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

Известия08:09

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском08:08

Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Газета.Ru08:44

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса из-за коронавируса

Вечерняя Москва08:11

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

РБК09:00
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 20:34, Ашберн
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл 06:16
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Здоровье

Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Lenta.ru 18:02
Энергетика

«Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе

Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.
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Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

Российским вузам рекомендовано возобновить дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить обучение в дистанционном режиме с 6 апреля.
URA.Ru 13:33
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 16:31
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Здоровье

У пяти пациентов на Камчатке подозревают коронавирус

На территории Камчатского края уже проведено более 1700 тестов на COVID-19.
Кам 24 02:09
Технологии

YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok

YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Газета.Ru 05:28
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
РБК 10:41
Здоровье

Два новых теста на коронавирус появились в России

27 марта Росздравнадзор зарегистрировал две новые компании, которые смогут производить тесты на коронавирусную инфекцию.
Daily 31 марта в 02:39
Политика

Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском 10:12
Общество

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Интерфакс 09:30
Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в кибер-дерби

ГЛАС.RU вчера в 03:34
Происшествия

Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска

Мир новостей 07:08
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Гаджеты

Razer представляет новый игровой монитор Blade 15 с частотой 300 Гц

Megaobzor.com 19:53
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
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