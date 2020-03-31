Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСовфед одобрил закон о наказании за нарушение карантина

Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима. Теперь закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Совфед одобрил закон о наказании за нарушение карантина

RT на русском09:46

Совфед одобрил закон о наказании за распространение фейков о коронавирусе

Известия09:22

Комитет СФ поддержал проект об уголовном наказании за нарушение карантина

Газета.Ru06:12

СФ одобрил введение уголовного наказания за нарушение карантина

РЕН ТВ09:16

Совфед одобрил закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина

ТАСС09:10

Совфед одобрил закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина

News.ru09:30

Профильный комитет СФ рекомендовал одобрить закон об уголовной ответственности за несоблюдение карантина

Агентство Москва05:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Общество

В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.
RT на русском 09:13
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Здоровье

Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:05
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

BFM.ru 09:02
Общество

Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии

Лукашенко отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, необходимо не забывать и о других пациентах, которые также нуждаются в оказании медицинской помощи.
Известия 05:37
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Общество

В России приостановят регистрацию браков

По сообщению РИА «Новости», Михаил Мишустин поручил временно приостановить регистрацию браков в России.
Тамбовский Репортер 08:18
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Здоровье

На Ямале вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет

Салехард, 31 марта 2020, 14:39 — REGNUM На Ямале с 1 по 15 апреля лица старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.
REGNUM 07:39
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета вчера в 10:40
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Общество

Режим самоизоляции введен в Ростовской области

Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Кавказский узел вчера в 22:36
Здоровье

«Будете ездить на шашлыки — умрете в коридоре». Три сценария коронавируса в России

Из-за пандемии коронавируса в России вводят всё новые и новые ограничения.
Новости Тюмени 72.ru 09:35
Политика

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации.
РБК 09:19
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Подчеркивается, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.
Вечерняя Москва 29 марта в 13:01
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Общество

Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
9111.ru 09:17
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

ЕС запускает контроль над оружейным эмбарго в отношении Ливии

Миссия Евросоюза по контролю за соблюдением эмбарго на поставку оружия в Ливию начнет свою работу 1 апреля, 31 марта сообщает Совет ЕС.
ИА Красная Весна 07:05
Общество

Режим самоизоляции введён ещё в 14 регионах России

Режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в 14 российских регионах.
RT на русском вчера в 12:57
Общество

В Петербурге уровень самоизоляции снизился до 3,6 баллов

«Яндекс» стал показывать уровень самоизоляции в крупных российских городах. Так, в Петербурге сегодня уровень снизился до 3,6 баллов.
АБН 04:13
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Кино

Сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться на 12-м сезоне

Актуальные Новости вчера в 05:37
Происшествия

В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку

В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общественное мнение 09:30
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Финансы

Вкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд

По оценке экспертов, отток в $2 млрд не является крупномасштабным, поскольку это составляет примерно 2% от объема валютных депозитов.
Новые Известия 05:39
Общество

В Кировской области ввели режим полной самоизоляции

Киров, 31 марта 2020, 16:10 — REGNUM Губернатор Кировской области Игорь Васильев ввёл в регионе режим всеобщей изоляции.
REGNUM 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное