Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима. Теперь закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину, передаёт РИА Новости.

Совфед одобрил закон о наказании за нарушение карантина

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