Коронавирус
RT на русскомСовфед одобрил закон о наказании за нарушение карантина
Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима. Теперь закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину, передаёт РИА Новости.
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Экономика
Налог на банковские вклады смягчили
Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Общество
В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК
В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Общество
Лукашенко заявил о пике вирусных заболеваний в Белоруссии
Лукашенко отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, необходимо не забывать и о других пациентах, которые также нуждаются в оказании медицинской помощи.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Общество
В России приостановят регистрацию браков
По сообщению РИА «Новости», Михаил Мишустин поручил временно приостановить регистрацию браков в России.
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Здоровье
На Ямале вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет
Салехард, 31 марта 2020, 14:39 — REGNUM На Ямале с 1 по 15 апреля лица старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Общество
Режим самоизоляции введен в Ростовской области
Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Здоровье
«Будете ездить на шашлыки — умрете в коридоре». Три сценария коронавируса в России
Из-за пандемии коронавируса в России вводят всё новые и новые ограничения.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС
Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Подчеркивается, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Общество
Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии
Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Армия и оружие
ЕС запускает контроль над оружейным эмбарго в отношении Ливии
Миссия Евросоюза по контролю за соблюдением эмбарго на поставку оружия в Ливию начнет свою работу 1 апреля, 31 марта сообщает Совет ЕС.
Общество
Режим самоизоляции введён ещё в 14 регионах России
Режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в 14 российских регионах.
Общество
В Петербурге уровень самоизоляции снизился до 3,6 баллов
«Яндекс» стал показывать уровень самоизоляции в крупных российских городах. Так, в Петербурге сегодня уровень снизился до 3,6 баллов.
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Кино
Сериал «Ходячие мертвецы» может завершиться на 12-м сезоне
Происшествия
В Саратове выписали первую переболевшую коронавирусом пациентку
В Саратове из профильного стационара в связи с выздоровлением выписывается первая пациентка, переболевшая коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область".
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Финансы
Вкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд
По оценке экспертов, отток в $2 млрд не является крупномасштабным, поскольку это составляет примерно 2% от объема валютных депозитов.
Общество
В Кировской области ввели режим полной самоизоляции
Киров, 31 марта 2020, 16:10 — REGNUM Губернатор Кировской области Игорь Васильев ввёл в регионе режим всеобщей изоляции.