Совет Федерации во вторник одобрил закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

с чего всё началось

Кабмин РФ ранее отмечал, что массовое вовлечение самозанятых в легальную предпринимательскую деятельность требует системы дополнительных стимулов. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату НПД, работает с 2019 года.

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