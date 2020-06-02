Коронавирус
РИА НовостиСовет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых
Кабмин РФ ранее отмечал, что массовое вовлечение самозанятых в легальную предпринимательскую деятельность требует системы дополнительных стимулов. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату НПД, работает с 2019 года.
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с чего всё началось
Совет Федерации во вторник одобрил закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).РИА Новости06:21
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Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
StarHit.ru 06:05
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе
«Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента Владимира Драчёва», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:09
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Экономика
Мишустин спрогнозировал рост российской экономики
Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
Наука
Опробован эффективный способ определения рака простаты
Специалистами опробован эффективный способ определения рака простаты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:15
Футбол
Семин может возглавить тульский «Арсенал»
По информации источника, 73-летний специалист возглавит тульский "Арсенал".
Piter.tv 08:10
Армия и оружие
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Сирийские военнослужащие и жители деревни Абу-Расейн преградили путь американской военной колонне в провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
РИА Новости 07:17
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Кёльн» в гостевом матче Бундеслиги
Чемпионат вчера в 16:24
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда вчера в 01:26
Финансы
Курс доллара опустился ниже 70 рублей
По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
Inc-news.ru вчера в 03:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
Кино
Генри Кавилла хотят переснять в «Лиге справедливости» без усов
Портал Heroic Hollywood сообщает, что, по данным анонимного инсайдера, привлеченного к работе над спецэффектами «Лиги справедливости», в перемонтированную версию фильма планируется добавить Супермена без усов.
Popcornnews.ru 05:20
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
Шоу-бизнес
Композитор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
Live24 вчера в 09:46
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Здоровье
В Ивановской области умер 19-й пациент с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2057 человек, скончался девятнадцатый пациент, у которого была тяжелая форма заболевания, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
РИА Новости 08:12
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38
Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 мая задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.
Интерфакс 06:36