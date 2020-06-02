Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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Совет Федерации одобрил поддержку семьей с детьми и малого бизнеса

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СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
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