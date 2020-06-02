Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан

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В Совфеде одобрили выдачу ваучеров вместо возврата денег туристам

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Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

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Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

РИА Новости04:04

СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

Москва 2404:04

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Вечерняя Москва05:18
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В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Политика

Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики

Премьер Михаил Мишустин оценил план восстановления экономики в течение двух лет в сумму около 5 трлн руб. Он заявил об этом на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России

Вечерний курьер 04:18
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:59
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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
ТАСС 03:37
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Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре

Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
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Происшествия

Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38

Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
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Кино

«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года

«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
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Общество

Главный храм Минобороны откроют 22 июня

Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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Авто

В России введут новые штрафы для автовладельцев

Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
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Футбол

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня

Футбольные матчи вернутся в нашу жизнь с 19 июня, когда будет возобновлен сезон РПЛ.
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
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Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
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Экономика

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса

В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
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Общество

Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова

Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях».
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В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках

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Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020

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В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Гаджеты

Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake

В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
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В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты

Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции.
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Samsung The Sero может поворачиваться на 90 градусов. Samsung в России начала продажи нового телевизора с поворотным экраном.
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Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
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Назначен новый начальник московской полиции

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Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

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