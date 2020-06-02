Коронавирус
RT на русскомСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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Происшествия
В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки
Следователи задержали в Брянске приемную мать семилетней девочки, которая попала в больницу с обморожением, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 04:32
Политика
Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики
Премьер Михаил Мишустин оценил план восстановления экономики в течение двух лет в сумму около 5 трлн руб. Он заявил об этом на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Ведомости 07:39
Армия и оружие
Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России
Вечерний курьер 04:18
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
На Украине назвали дату открытия границы с Донбассом
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак назвал дату открытия границы с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:59
Общество
Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
ТАСС 03:37
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 04:24
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
Авто
В России введут новые штрафы для автовладельцев
Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Футбольные матчи вернутся в нашу жизнь с 19 июня, когда будет возобновлен сезон РПЛ.
Vprognoze.ru 07:41
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Экономика
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир вчера в 07:23
Общество
Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова
Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях».
РБК 05:31
Происшествия
В челябинском магазине охранник нокаутировал мужчину на каблуках
Эхо Москвы в Челябинске 06:59
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Гаджеты
Intel распрощалась с первым поколением процессоров Coffee Lake
В четвёртом квартале 2017 года дебютировали первые 14-нм процессоры Intel Coffee Lake для настольных систем.
3DNews 05:58
Политика
В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты
Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 07:12
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в РФ
Samsung The Sero может поворачиваться на 90 градусов. Samsung в России начала продажи нового телевизора с поворотным экраном.
Piter.tv вчера в 14:30
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37