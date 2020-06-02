Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней).
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СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан

НТВ07:17

СФ поддержал закон о праве самозанятых претендовать на меры поддержки, предусмотренные для МСП

Интерфакс06:53

Совфед принял меры поддержки самозанятых

Rambler News Service04:23

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

RT на русском04:23

Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых

РИА Новости06:21

Совфед одобрил закон о помощи самозанятым

REGNUM06:19

СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

Москва 2404:04
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Политика

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Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
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Общество

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
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Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink

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Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей

По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля.
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Общество

Массовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать осенью

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса.
REGNUM 08:33
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Здоровье

Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности

Американский журнал Forbes пишет, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет, а одна из причин «подозрительно» низких цифр заключается в том, что статистика летальности ведется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Взгляд.ру 10:54
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
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Общество

Первые зараженные коронавирусом появились в Москве еще в январе

Официально о первом россиянине с коронавирусом Роспотребнадзор сообщил 2 марта. Это был мужчина, вернувшийся в Москве из Италии 23 февраля.
Эхо Москвы 13:32
Космос

Рогозин рассказал о планах по развитию космодрома Байконур

Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5».
ФАН 04:31
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Здоровье

Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес.
Взгляд-инфо 13:13
Политика

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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На Петровке, 38 начались задержания пикетчиков против полицейского насилия

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Политика

В ЦИК впервые показали бюллетень для голосования по Конституции

Во вторник в Центризбиркоме прошла презентация порядка организации голосования по поправкам в Конституцию.
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM вчера в 13:03
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Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
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727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье

727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект

Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
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