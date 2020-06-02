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Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней).
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Совет Федерации одобрил закон о поддержке бизнеса во время пандемии

RuNews24.ru05:59

Совет Федерации одобрил поддержку семьей с детьми и малого бизнеса

МИР 2405:30

СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

Москва 2404:04

Совфед одобрил закон о создании Единого регистра, содержащего сведения о каждом россиянине

Общественная служба новостей04:54

В Совфеде одобрили выдачу ваучеров вместо возврата денег туристам

АБН04:37

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

РИА Новости04:04

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Вечерняя Москва05:18
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Общество

Кинотеатры в России могут открыть в середине июля

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.
RT на русском 06:23
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Общество

Совет Федерации разрешил авиакомпаниям не возвращать деньги туристам

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает авиакомпаниям не возвращать «живые» деньги туристам за отмененные рейсы.
Политсовет 04:34
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Футбол

Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку

«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Происшествия

В Екатеринбурге погиб мужчина, оказавший сопротивление СОБР

Во время задержания гражданин оказал силовикам сопротивление и погиб.
Аргументы и Факты 05:17
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

REGNUM 05:33
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Происшествия

В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением

Российская газета 04:50
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Политика

Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
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Экономика

Совет Федерации одобрил закон о поддержке самозанятых

Совет Федерации во вторник одобрил закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
РИА Новости 06:21
Технологии

Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
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Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
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Происшествия

По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области.
Российская газета 03:52
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Армия и оружие

Северный флот РФ получит новое гиперзвуковое вооружение

Северный флот России получит новое вооружение, призванное повысить его боевую мощь. Среди этого оружия будет и гиперзвуковое.
Shraibikus News вчера в 11:17
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Политика

Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.
RT на русском 04:50
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Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
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Политика

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Общество

Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж

Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кафе и ресторанов

В Роспотребнадзоре выпустили новые рекомендации по организации работы кафе и ресторанов в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 10:15
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Политика

Премьер Канады выступил против приглашения России на саммит G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россию не следует приглашать на предстоящий в США саммит G7, так как она была ранее исключена из «семерки», пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 16:09
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $39 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.
News.ru 04:48
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Происшествия

Начальник отдела продаж курорта «Увильды» покончила с собой

В селе Кузнецком Аргаяшского района покончила с собой 52-летняя начальница отдела продаж курорта «Увильды».
74.ru 04:02
Происшествия

Курганский пироман спалил машин на 18 миллионов рублей

Тринадцать машин общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей сгорели на стоянке автосалона в Кургане.
Вести.Ru 02:10
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Общество

В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома.
Газета.Ru 05:39
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Фигурное катание

Загитова рассказала, как проходят тренировки в Новогорске

Metaratings 05:11
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
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Политика

Песков рассказал, что Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США

ФАН 05:59
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10 русских у дверей: никто не решился напасть на ресторан Пушкин в США

"Десять русских и крепких парней стоят у дверей, мимо нас очень много людей проходило", - заявил владелец заведения.
РЕН ТВ 06:26
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