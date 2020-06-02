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Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней).
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Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

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Совет Федерации одобрил поддержку семьей с детьми и малого бизнеса

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