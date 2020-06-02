Коронавирус
РИА НовостиСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Совет федерации одобрил новый пакет мер поддержки экономики в период пандемии
Коммерсантъвчера в 05:23
СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса
Москва 24вчера в 04:04
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП
Megaobzor.com 01 июня в 11:06
Политика
Белый дом признал наличие в США системного расизма
Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй на фоне беспорядков, вспыхнувших в ряде городов страны в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, заявила в беседе с журналистами, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей.
РИА Новости вчера в 23:13
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily вчера в 03:19
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM вчера в 04:37
Культура
Лоза обвинил в безграмотности Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку певца Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе Елены Малышевой «Жить здорово!» аппендицит.
URA.Ru вчера в 21:12
Экономика
Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
Известия вчера в 19:40
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01 июня в 11:24
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
Новые Известия вчера в 15:21
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 вчера в 01:22
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Финансы
Рубль продолжил укрепление на фоне подорожания нефти
В ходе торгов на Московской бирже рубль продолжил укрепление по отношению к доллару и евро.
Вечерняя Москва 01 июня в 16:35
Происшествия
Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены
Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС вчера в 14:34
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Происшествия
АР сообщило о минимум 11 погибших в ходе протестов в США
РБК вчера в 21:59
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru вчера в 11:12
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 283 человека
Новые 283 случая заражения SARS-CoV-2 выявили в Свердловской области, сообщили 1 июня в оперштабе региона.
ИА Красная Весна 01 июня в 03:39
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК вчера в 15:04
Гаджеты
Раскрыты простые способы увеличить время работы смартфона без подзарядки
Пользователям смартфонов раскрыли простые способы увеличить производительность и время работы смартфона без подзарядки.
Lenta.ru 00:02
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Спорт
Чемпионка России по лыжным гонкам рассказала о шприцах в раздевалках
МК-Спорт вчера в 09:30
Футбол
Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
ГЛАС.RU вчера в 23:05
Политика
МИД Франции высказался о возможном участии России в G7
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал российского коллегу Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
РИА Новости вчера в 18:01
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Политика
Трамп решил пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
Известия 30 мая в 20:16
Общество
В России разработают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что российские специалисты работают над вакциной от COVID-19, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта.
МедиаПоток вчера в 09:17
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
РИА Новости вчера в 20:04
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30