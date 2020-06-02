Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней).
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Средства СРО будут использованы для поддержки строителей

Интерфакс04:28

Совет федерации одобрил новый пакет мер поддержки экономики в период пандемии

Коммерсантъ05:23

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Вечерняя Москва05:18

Сенаторы одобрили пакет мер поддержки экономики в период пандемии

Финмаркет04:31

СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан

НТВ07:17

Совфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

РИА Новости04:04

СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса

Москва 2404:04
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Происшествия

Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид

Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами

Замыкает рейтинг необычный Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска с 2,4-литровым бензиновым мотором.
32CARS.ru 31 мая в 03:44
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Общество

СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка

Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
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Здоровье

Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 16:07
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян

Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
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Игры

Sony убрала с сайта надпись о выходе PlayStation 5 в 2020 году

С официального сайта PlayStation, а именно со странички посвящённой PlayStation 5, пропал текст с датой выхода консоли.
The GEEK 13:57
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Космос

Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU 31 мая в 22:04
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Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новые двигатели для Lada

Несмотря на приостановку финансирования многих своих проектов, работу над новой линейкой двигателей «АвтоВАЗ» продолжит в прежнем режиме.
Автоновости дня 02:39
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Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
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Армия и оружие

Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»

Газета.Ru 19:59
Гаджеты

Apple существенно опустила стоимость на iPhone в Китае

Что касается снижения цен на продукцию Apple, на веб-сайте для онлайн-розничной торговли Tmall китайцы могут купить iPhone 11 на 64 Гбайт на 13 % меньше обычной стоимости, а именно за за 669,59 долларов.
Актуальные Новости 17:07
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
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Происшествия

Сахалинского военнослужащего лишили поддельных прав

Военнослужащего лишили прав, 14 января 2020 года он пошел сдавать документы инспектору ОИАЗ ОГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску.
АСТВ 19:22
Футбол

Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Автоспорт

Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
Советский спорт 05:46
Экономика

Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет

Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года.
РИА Новости 04:58
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Армия и оружие

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

РБК 18:53
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Происшествия

СМИ сообщают о смерти блогера-антифеминиста Владислава Позднякова

NewInform 09:52
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Политика

Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию

Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 20:16
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Космос

В кораблях Маска нашли заимствование у россиян

«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
12
Экономика

План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство

В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
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Футбол

Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»

Матч ТВ 16:23
Общество

В Черногории объявили об окончании эпидемии коронавируса

Подгорица, 2 июня 2020, 19:37 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории 2 июня провозгласил конец эпидемии коронавируса.
REGNUM 12:37
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Киберспорт

Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»

В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru 06:32
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
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