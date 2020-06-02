Коронавирус
РИА НовостиСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней).
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Единоборства
Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе
Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Общество
Минпросвещения планирует провести школьный выпускной в очном формате
РЕН ТВ вчера в 07:29
Политика
Пропавший на Украине десантник задержан в Крыму
Украинский военный задержан в Крыму за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ 06:41
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС 11:07
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Биатлон
В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Общество
Заморозки ожидаются в Свердловской области
Согласно прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 3 и 4 июня в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Kursk.com 13:05
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
ЦИК заявил о незаконности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривают агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости 13:44
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Политика
Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США
Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
РИА Новости 13:35
Общество
Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:05
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru 31 мая в 19:31
Происшествия
На Петровке, 38 начались задержания пикетчиков против полицейского насилия
Коммерсантъ 13:17
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Политика
США расширили санкционные списки в отношении Венесуэлы
Министерство финансов расширило санкционные списки в отношении Венесуэлы.
Газета.Ru 10:36
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
Общество
Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
Российская газета 12:51
Общество
Калужская область переходит к первому этапу снятия ограничений
С 3 июня Калужская область переходит к первому этапу снятия режима ограничений.
Весть (Калужская область) 12:37
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Энергетика
В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин
Как сообщал ForPost, Крым неоднократно признавали регионом с одними из самых высоких цен на бензин: по сравнению с заправками ближайшего Краснодарского края топливо в Крыму обходится в среднем дороже на 2 – 2,5 рубля за каждый литр.
ForPost вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
Общество
Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев
Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
Происшествия
Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РБК 13:16
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57