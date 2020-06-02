Коронавирус
РИА НовостиСовфед одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Совет Федерации одобрил поправки в законодательство для поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Документ предусматривает отсрочку по уплате штрафа компаниями малого и среднего бизнеса до 180 дней (сейчас — 60 дней).
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Совет федерации одобрил новый пакет мер поддержки экономики в период пандемии
Коммерсантъвчера в 05:23
СФ одобрил закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса
Москва 24вчера в 04:04
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Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
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В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели
Как пояснил синоптик, потепление вызовет поступление теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
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МИД Франции высказался о возможном участии России в G7
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал российского коллегу Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
РИА Новости вчера в 18:01
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Раскрыты простые способы увеличить время работы смартфона без подзарядки
Пользователям смартфонов раскрыли простые способы увеличить производительность и время работы смартфона без подзарядки.
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В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города.
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Москвичи могут узнать график отключения горячей воды в летние месяцы на сайтах «МОЭК Онлайн» и mos.ru .
Мослента вчера в 12:13
Армия и оружие
Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 00:32
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В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM вчера в 04:37
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Армия и оружие
Американские СМИ назвали полет B-1B «проблемой для российского флота»
РИА Новости вчера в 19:08
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
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Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации общества
Онищенко уверен, вакцина необходима обществу.
ИА Красная Весна вчера в 11:53
Общество
Врач сравнила российские и иностранные тест-системы на коронавирус
Российские и зарубежные тесты для диагностирования COVID-19 и на наличие антител совершенно сопоставимы, заявила в среду, 3 июня, в интервью «РИА Новости» заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
Известия вчера в 23:39
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже
Полиция применила слезоточивый газ для разгона несанкционированной акции против полицейского насилия и расизма в Париже, сообщает корреспондент «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 15:59
Общество
Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева
Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
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Впавший в кому до эпидемии коронавируса москвич очнулся и испытал шок
Пролежавший несколько недель в коме после экстренной операции москвич очнулся и испытал шок из-за ситуации с коронавирусом в России.
Lenta.ru вчера в 23:32
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Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
Новые Известия вчера в 15:21
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Спрогнозированы доходы россиян в этом году
Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении.
Lenta.ru вчера в 18:51
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Харламов поднял на смех возрастных участниц проекта Гузеевой
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Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны
Одним из участников видеоролика в поддержку поправкам в конституцию стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
ФАН вчера в 08:47
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Экономика
Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
Известия вчера в 19:40
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
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В результате пожара в жилом доме в Петербурге погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском вчера в 21:40