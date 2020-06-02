Меры поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от пандемии коронавируса, распространят на самозанятых граждан. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации на заседании 2 июня.

Политика В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной. 1K

Общество Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих. 1K

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Группа экспертов обратилась с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сообщает РБК. 703

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Происшествия Росгвардия прокомментировала убийство екатеринбуржца при задержании По официальной версии, в момент штурма квартиры бойцы СОБР увидели у подозреваемого предмет, похожий на оружие, и открыли огонь. 538

Политика Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. 555

Политика Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы. 21

Наука Ученые разработали пульт дистанционного управления нейронами Ученые из Университета Карнеги-Меллона разработали графеновый 3D материал, который обеспечивает дистанционную оптическую стимуляцию клеток без необходимости их генетической модификации. 2

Шоу-бизнес Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина Актер Иван Охлобыстин прокомментировал в инстаграме высказывания продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и призвал своих подписчиков не уподобляться "плохим людям". 9

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Политика Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. 1K

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 42

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