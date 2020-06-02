Коронавирус
Парламентская газетаСовфед одобрил закон о поддержке самозанятых
Меры поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от пандемии коронавируса, распространят на самозанятых граждан. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации на заседании 2 июня.
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Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Общество
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Группа экспертов обратилась с письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Здоровье
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor 30 мая в 07:47
Происшествия
Росгвардия прокомментировала убийство екатеринбуржца при задержании
По официальной версии, в момент штурма квартиры бойцы СОБР увидели у подозреваемого предмет, похожий на оружие, и открыли огонь.
Политсовет 06:04
Политика
Памфилова разъяснила выбор даты голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, почему власти решили отказаться от идеи проведения голосования по почте на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
Городовой 07:55
Политика
Киселев: полицейский стрелял на поражение в продюсера Sputnik в США
Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в неё на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.
РИА Новости 13:35
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Наука
Ученые разработали пульт дистанционного управления нейронами
Ученые из Университета Карнеги-Меллона разработали графеновый 3D материал, который обеспечивает дистанционную оптическую стимуляцию клеток без необходимости их генетической модификации.
Хайтек+ 04:59
Шоу-бизнес
Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал в инстаграме высказывания продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и призвал своих подписчиков не уподобляться "плохим людям".
РИА Новости 14:06
Общество
В России выработают новые требования к общежитиям вузов
Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские учёные создают необычную вакцину от коронавируса. Специалисты заявляют, что её можно будет вводить в организм в виде йогурта.
БрянскToday 08:28
Гаджеты
Уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с опоясывающим экраном уже разобрали по запчастям
iXBT.com 01:21
Футбол
Николич: у меня есть идеи, что нужно «Локомотиву»
Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич рассказал, как изменится стиль команды.
Газета.Ru 14:58
Шоу-бизнес
Оскар Кучера рассказал, чем его лечили от коронавируса врачи
Ведущий Оскар Кучера рассказал, чем его вылечили врачи от COVID-19.
Paparazzi.ru 12:45
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе ресторанов и кафе
Роспотребнадзор озвучил рекомендации о работе ресторанов и кафе. Дистанция в полтора метра должна соблюдаться между столами.
Темирхан-Шура вчера в 12:25
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 15:21
Общество
Кинотеатры в России откроются в середине июля
Кинотеатры в России откроются в середине июля — после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса Covid-19.
Татар-информ 08:16
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Экономика
Выплаты уже получили семьи 345 тысяч детей от трех до семи лет
Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года.
РИА Новости 04:58
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Российская газета 05:08
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56