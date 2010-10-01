Москва, 2 июня 2020, 13:19 — REGNUM Совфед одобрил закон, распространяющий на самозанятых некоторые виды поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Экономика Мишустин спрогнозировал рост российской экономики Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 747

Происшествия Подозреваемый в краже погиб при задержании в Екатеринбурге Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек, подозреваемый в краже обоев из магазина, закрылся в своей квартире и при задержании погиб. 96

Космос Астронавты поделились впечатлениями от полета на Crew Dragon Американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен, совершившие полет на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции, поделились своими впечатлениями. 2K

Политика Путин: в Тамбовской области сложилась позитивная динамика развития Ново-Огарево, Московская область, 2 июня 2020, 15:46 — REGNUM Президент Владимир Путин позитивно оценил динамику социально-экономического развития Тамбовской области, при этом обозначив проблемные моменты. 2

Экономика Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.

Экономика Четверть игрушек в России оказалась подделками Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки. 21

Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K

Политика В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости. 476

Политика Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России. 985

Энергетика Мировые цены на нефть продолжили рост Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+. 16

Общество Массовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать осенью Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. 1,9K

Гаджеты Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда. 13

Технологии Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. 95

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 407

Общество Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 Компания Sony перенесла запланированную онлайн-трансляцию мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, специально предназначенные для консоли нового поколения PlayStation 5. Такое решение японский производитель принял из-за протестов, вспыхнувших по всей территории Соединенных Штатов после убийства полицейскими Джорджа Флойда. 22

Политика Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.

Происшествия Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое» Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.

Политика Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 561