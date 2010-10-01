Общество
REGNUMСовфед одобрил закон о помощи самозанятым
Москва, 2 июня 2020, 13:19 — REGNUM Совфед одобрил закон, распространяющий на самозанятых некоторые виды поддержки малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Экономика
Мишустин спрогнозировал рост российской экономики
Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
Происшествия
Подозреваемый в краже погиб при задержании в Екатеринбурге
Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек, подозреваемый в краже обоев из магазина, закрылся в своей квартире и при задержании погиб.
ИА Красная Весна 05:06
Космос
Астронавты поделились впечатлениями от полета на Crew Dragon
Американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен, совершившие полет на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции, поделились своими впечатлениями.
ФАН 00:21
Политика
Путин: в Тамбовской области сложилась позитивная динамика развития
Ново-Огарево, Московская область, 2 июня 2020, 15:46 — REGNUM Президент Владимир Путин позитивно оценил динамику социально-экономического развития Тамбовской области, при этом обозначив проблемные моменты.
REGNUM 08:46
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Экономика
Четверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Политика
Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
Lenta.ru 07:16
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжили рост
Рост в сравнении со вчерашним днем составил 0,29%. Цена на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+.
Компания 02:59
Общество
Массовую вакцинацию от COVID-19 в России могут начать осенью
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса.
REGNUM 08:33
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
Компания Sony перенесла запланированную онлайн-трансляцию мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, специально предназначенные для консоли нового поколения PlayStation 5. Такое решение японский производитель принял из-за протестов, вспыхнувших по всей территории Соединенных Штатов после убийства полицейскими Джорджа Флойда.
MobiDevices 03:22
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Политика
Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Происшествия
Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»
Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
Политика
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.
Интерфакс 08:50
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ ещё не чемпион, нам нужно работать очень усердно»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что разговоры о чемпионстве команды в Премьер-Лиге преждевременны.
Soccer.ru 05:15