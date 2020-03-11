Политика

ИзвестияИзвестияСовет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий». В соответствии с принятыми поправками одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков.
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с чего всё началось

Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию.
РИА Новости08:33

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Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Lenta.ru08:34

Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

РИА Новости08:33

Совфед направил закон о поправке к Конституции во все субъекты РФ

ТАСС09:24

Совфед одобрил поправки в Конституцию

9111.ru08:58

Совфед поддержал закон о поправках в Конституцию

РБК08:35

Совет Федерации принял законопроект о поправках к Конституции

Интерфакс08:33

Верхняя палата российского парламента сегодня одобрила закон о поправках в Конституцию

Эхо Москвы10:00
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Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
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Подтвержден второй случай излечения от ВИЧ

В обоих случаях ВИЧ смогли вылечить пересадкой костного мозга. Первый пациент вылечился таким образом 13 лет назад.
Муксун.fm вчера в 11:00
Политика

Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
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Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Uznayvse.ru 03:57
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Коммерсантъ 10:44
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 02:36
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия вчера в 04:04
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки

Во вторник, 10 марта, во время второго чтения поправок в конституцию депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков».
Сибдепо вчера в 09:28
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском 10:24
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru 09 марта в 09:37
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Коммерсантъ 08:41
Общество

Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

Политическая Экспертиза вчера в 20:28
Общество

На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Евразия Daily 01:59
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Общество

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
РБК 06:44
Здоровье

Почему приняты такие беспрецедентные меры и как не заболеть коронавирусом

Коронавирус вызывает тяжелые вирусные пневмонии.
Most.tv 10:02
Футбол

Кокорин опроверг отсутствие желания возвращаться в «Зенит»

Евро-футбол.ру вчера в 09:33
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новым ударом по Сирии в случае нарушения перемирия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нанести мощный ответный удар в случае нарушения Сирией «режима тишины» в Идлибе.
РБК 06:52
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
RT на русском 07:27
Общество

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
РИА Новости 09:24
Шоу-бизнес

Госпитализирована Валентина Талызина

Газета.Ru 06:03
Политика

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Вести.Ru 08:57
Политика

Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
РБК 10:25
Происшествия

Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи

Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
РИА Новости 07:58
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
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Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Live24 вчера в 05:35
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
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