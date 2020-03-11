Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию.

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий». В соответствии с принятыми поправками одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков.

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

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