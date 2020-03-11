Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

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