Политика
Газета.RuСовфед одобрил закон о поправках в Конституцию
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Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении закон о поправке в Конституцию, сообщается на сайте нижней палаты.
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Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Армия и оружие
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Венгерское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 в стране.
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил во вторник, что обсудил в Москве со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным будущую встречу парламентариев "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция).
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Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
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С 13 марта по 30 апреля приостановлены полеты авиакомпании "Россия" (" дочка" "Аэрофлота") в города: Франция: Ницца Германия: Дюссельдорф и Гамбург.
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В Крыму сотрудники ФСБ при содействии полицейских и бойцов Росгвардии задержали четверых активистов местной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).
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Тренерские штабы "Сочи" и "Оренбурга" объявили стартовые составы на сегодняшний матч 18-го тура чемпионата России.