Политика

Газета.RuГазета.RuСовфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
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