Политика

Газета.RuГазета.RuСовфед одобрил поправки в Конституцию РФ

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию. Теперь он будет передан регионам для рассмотрения, документ должны поддержать две трети региональных парламентов. "Газета.Ru" - о том, как будет выглядеть Конституция после вступления в силу поправок.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось
И здесь два пути развития: если суд найдет противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля
), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.
НГС5508:59

Подробнее о событии

Что произошло за день: среда, 11 марта

Интерфакс13:30

Госдума и Совфед одобрили закон о поправке к Конституции

RT на русском11:18

Совфед направил закон о поправке к Конституции во все субъекты РФ

ТАСС09:24

Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

РИА Новости08:33

Совфед поддержал закон о поправках в Конституцию

РБК08:35

Органов ювенальной юстиции в России нет и не будет

Парламентская газета11:39

ГД одобрила закрепление в Конституции права экс-президентов на пожизненное членство в СФ

Дума ТВвчера в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
Общество

Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Российская газета 13:22
Общество

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
РИА Новости 12:55
Энергетика

Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет

Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Вести ПК в Воронеже 04:44
Экономика

Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
РИА Новости 13:59
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Футбол

В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
РИА Новости 05:08
Политика

Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Piter.tv вчера в 07:23
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии

Индекс Dow Jones потерял 1300 пунктов, он упал более чем на 20% по сравнению с внутридневным максимумом, зафиксированным в прошлом месяце, отметил телеканал CNBC.
Ведомости 14:33
Футбол

«Интер» и «Хетафе» могут определить четвертьфиналиста ЛЕ в одном матче

Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сообщил, что вместо двух матчей с "Интером" в 1/8 финала Лиги Европы может быть проведен один — на нейтральном поле.
Soccer.ru 14:46
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей вчера в 06:49
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости 15:14
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Известия вчера в 17:28
Общество

Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Lenta.ru 14:43
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

RT на русском 14:20
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги

Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.
REGNUM 15:23
Политика

Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов

РИА Новости вчера в 16:31
Хоккей

Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ

Столица С вчера в 04:05
Политика

В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил

В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.
РИА Новости 14:32
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Путешествия

В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Аргументы недели 14:57
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 12:21
Экономика

Белоусов заявил о риске повышения цен на бытовую технику и лекарства

Ослабление рубля, вызванное падением цен на нефть, может привести к подорожанию в России бытовой техники и медикаментов.
Forbes 08:57
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru вчера в 10:36
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Здоровье

В Балаково школы снова закрыли на карантин

В Балаковском районе с 12 марта снова объявили карантин в школах.
ProBalakovo 08:24
Футбол

ПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионов

Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
REGNUM 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное