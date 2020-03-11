с чего всё началось

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию. Теперь он будет передан регионам для рассмотрения, документ должны поддержать две трети региональных парламентов. "Газета.Ru" - о том, как будет выглядеть Конституция после вступления в силу поправок.

Футбол В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".

Политика Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Общество Штрафы для российских водителей решили оставить прежними Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.

Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.

Политика В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.

Путешествия В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.