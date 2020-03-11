Политика
Газета.RuСовфед одобрил поправки в Конституцию РФ
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию. Теперь он будет передан регионам для рассмотрения, документ должны поддержать две трети региональных парламентов. "Газета.Ru" - о том, как будет выглядеть Конституция после вступления в силу поправок.
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с чего всё началось
И здесь два пути развития: если суд найдет противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.НГС5508:59
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Общество
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19
ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
Общество
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Энергетика
Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет
Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Экономика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
Футбол
В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча
Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
Политика
Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 5% после объявления пандемии
Индекс Dow Jones потерял 1300 пунктов, он упал более чем на 20% по сравнению с внутридневным максимумом, зафиксированным в прошлом месяце, отметил телеканал CNBC.
Футбол
«Интер» и «Хетафе» могут определить четвертьфиналиста ЛЕ в одном матче
Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сообщил, что вместо двух матчей с "Интером" в 1/8 финала Лиги Европы может быть проведен один — на нейтральном поле.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Общество
Штрафы для российских водителей решили оставить прежними
Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче Бундеслиги
Мёнхенгладбах, Германия, 11 марта 2020, 22:23 — REGNUM 11 марта на стадионе «Боруссия Парк» в Мёнхенгладбахе между командами «Боруссия» и «Кельн» был разыгран матч 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
Хоккей
Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ
Политика
В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил
В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Путешествия
В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Экономика
Белоусов заявил о риске повышения цен на бытовую технику и лекарства
Ослабление рубля, вызванное падением цен на нефть, может привести к подорожанию в России бытовой техники и медикаментов.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Здоровье
В Балаково школы снова закрыли на карантин
В Балаковском районе с 12 марта снова объявили карантин в школах.
Футбол
ПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионов
Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).