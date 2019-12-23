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Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.

Происшествия Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.

Спорт Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

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Экономика Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров Бернар Арно, Марк Цукерберг и Амансио Ортега вошли в Топ-3 самых богатых миллиардеров текущего года, список опубликовал журнал Forbes.

Происшествия В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Общество Reuters: США назвали важным шагом решение суда по делу Хашукджи В США решение суда в Саудовской Аравии, который вынес смертные приговоры обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, сочли важным шагом на пути к привлечению к ответственности тех, кто причастен к преступлению, передает Reuters.