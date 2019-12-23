Экономика
РИА НовостиСовет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Футбол
«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду во «Фламенго»
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Политика
Киев отреагировал на запуск поездов по Крымскому мосту
В представительстве считают, что запуск железнодорожного движения между Россией и Крымом является «противоправным», а также «нарушает государственный суверенитет» Украины.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Армия и оружие
Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы
НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.
Происшествия
Суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову
21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку.
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров
Бернар Арно, Марк Цукерберг и Амансио Ортега вошли в Топ-3 самых богатых миллиардеров текущего года, список опубликовал журнал Forbes.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Происшествия
Вынесен приговор убийце Вани Крапивина
Общество
Reuters: США назвали важным шагом решение суда по делу Хашукджи
В США решение суда в Саудовской Аравии, который вынес смертные приговоры обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, сочли важным шагом на пути к привлечению к ответственности тех, кто причастен к преступлению, передает Reuters.
Технологии
Северный магнитный полюс Земли продолжает смещаться к Сибири
Ученые заявили, что северный магнитный полюс Земли продолжает смещаться к Сибири.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Футбол
Давид Караев проведет зимний сбор с московским ЦСКА
Официальный сайт «КАМАЗа» из Набережных Челнов, сообщил что форвард команды Давид Караев отправляется на просмотр в московский ЦСКА.
Футбол
Рустам Минниханов прокомментировал назначение Слуцкого в «Рубин»
Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о перестановках в казанском футбольном клубе "Рубин".
Футбол
РФС запросил в УЕФА дополнительные билеты на ЕВРО для активных фанатов
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что РФС пытается получить от УЕФА дополнительные билеты на матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года для активных болельщиков сборной России.