Экономика
ТАСССовфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей в месяц. В настоящее время он составляет 11 280 рублей.
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Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Названы самые депрессивные города России
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Культура
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Общество
Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Экономика
Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах
В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах обнаружили новорожденную девочку.
Транспорт
Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщил во вторник, 24 декабря, мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».
Космос
Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
Политика
Стрельба на Лубянке: в Кремле отреагировали на избиение журналистки
Российский президент Владимир Путин, вероятно, не знает о нападении на журналистку, которая брала интервью у матери стрелка с Лубянки.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Хоккей
КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в швейцарском Давосе
Футбол
Двоим футболистам «Манчестер Юнайтед» предложили искать новые клубы
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен продать двоих футболистов в зимнее трансферное окно.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Гаджеты
Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте
Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Происшествия
Обвиняемого в угрозах судье Криворучко оштрафовали на 110 тыс. рублей
Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко, к штрафу в 110 тыс. рублей.
Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Суровцева попросили посадить на 4 года
Прокуратура в суде потребовала наказания в виде четырех лет колонии для Сергея Суровцева, обвиняемого по "московскому делу".
Футбол
«Краснодар» хочет продать Игнатьева за 8 млн евро
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым, опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Политика
Япония намерена урегулировать вопрос о мирном договоре с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна нацелена на подписание мирного договора с Россией, передаёт ТАСС.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.