Экономика
REGNUMСовфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM. Нововведение устанавливает, что размер МРОТ в 2020 году должен составить 12 тыс. 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить800
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Единоборства
73-летний американский боксер нокаутировал соперника и побил рекорд
73-летний американец Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Технологии
«Тинькофф» подключился к сервису оплаты по QR-коду от Сбербанка
«Тинькофф» стал первым банком-партнером, подключившимся к сервису, который Сбербанк запустил летом 2019 г. Аналогичный способ оплаты по QR-коду в магазинах развивает Центробанк в своей Системе быстрых платежей (СБП).
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Экономика
Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих семей от уплаты НДФЛ.
Происшествия
Задержанные у Курил японские суда вернулись в Японию
Пять японских рыболовецких судов, задержанных ранее российскими пограничниками в водах у южной части Курильских островов за нарушение правил лова, вернулись обратно в Японию после освобождения.
Космос
OSIRIS-REx возьмет пробу грунта Бенну из «Соловья»
Научная программа автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx включает в себя как забор пробы грунта с околоземного астероида (101955) Бенну, так и его исследование с низкой орбиты.
Общество
Эвакуацию людей из зон ЧС хотят сделать обязательной
Армия и оружие
Российскую базу Хмеймим атаковали беспилотники террористов
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов боевиков на авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Биатлон
Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья
"Владельцы смартфонов по всей стране имеют право знать, что уровни радиочастотного излучения от смартфонов при прикосновении с кожей или при близком контакте с телом могут быть небезопасными", - заявили в компании.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Происшествия
В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину
Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Происшествия
Тверской районный суд Москвы продолжит разбирательство против фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева
Суровцева поместили в СИЗО на два месяца; в тот же день, когда был вынесен этот вердикт, Следственный комитет объявил об окончании расследования дела.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".