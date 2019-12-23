Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM. Нововведение устанавливает, что размер МРОТ в 2020 году должен составить 12 тыс. 130 рублей.

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году

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