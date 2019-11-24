Общество

КоммерсантъКоммерсантъСовфед одобрил закон о предустановке российского ПО

Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 года.
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Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО

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