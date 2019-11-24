Общество
КоммерсантъСовфед одобрил закон о предустановке российского ПО
Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Он должен вступить в силу 1 июля 2020 года.
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Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Происшествия
30 школьников в Нижегородской области отравились газом
Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Общество
Заместитель Бокерии назначена врио директора центра им. Бакулева
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ им. Бакулева и назначен его президентом.
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Происшествия
Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны
Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов
Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.
Происшествия
ЕСПЧ заступился за свободу флешмобов
В переписке с ЕСПЧ власти РФ отметили, что претензии к участникам флешмоба заключались в отсутствии уведомления об акции.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова
Маркелов ушёл в отставку в 2017 году, после чего был арестован по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Политика