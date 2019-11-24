Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию. Решение принято на заседании в понедельник, 25 ноября. Перечень техники и список программ, устанавливаемых на нее, будет определять правительство.

Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

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