Общество

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Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию. Решение принято на заседании в понедельник, 25 ноября. Перечень техники и список программ, устанавливаемых на нее, будет определять правительство.
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Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО

Газета.Ru08:51

Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

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Сенаторы приняли закон о предустановке российского софта на гаджеты

Интерфакс08:05

Совфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

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Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта

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Фонтанка.Рувчера в 07:17
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