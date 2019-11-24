Общество
ИзвестияСовфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию. Решение принято на заседании в понедельник, 25 ноября. Перечень техники и список программ, устанавливаемых на нее, будет определять правительство.
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Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.
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Зеленский заявил, что Россия отдаст «унитазы» с возвращенных кораблей
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МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
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На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
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ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
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Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
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Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.