Политика

Газета.RuГазета.RuСовфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее этот законопроект был одобрен на пленарном заседании Госдумы во втором чтении.
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