Общество

ТАССТАСССовфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.
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Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

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Коммерсантъ06:00

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RT на русском04:57

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о согласовании места и даты проведения переговоров по сирийскому Идлибу – они пройдут 5 марта в Стамбуле.
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На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине

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Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
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Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа.
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Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей

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Несмотря на поставленную цель увеличить боевой состав ВМС США до 350 кораблей, президент США Дональд Трамп может покинуть свой пост с флотом меньшим, чем рассчитывал в свое время Барак Обама.
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В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова

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Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru вчера в 02:39
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