Общество

ТАССТАСССовфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.
Читать в источнике
Комментировать750

Подробнее о событии

Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала до 2027 года

Известия04:54

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

РБК06:27

Совет федерации одобрил закон о выплате маткапитала за первенца

Коммерсантъ06:00

Совфед поддержал выдачу маткапитала за первенца

URA.Ru05:36

Совет Федерации одобрил расширение программы маткапитала

RT на русском10:02

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС04:55

В Госдуме приняли закон о выплате маткапитала на первого ребёнка

Зейские Огнивчера в 13:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Политика

Путин поддержал запрет для высших чиновников иметь активы за рубежом

Президент России Владимир Путин поддержал идею о внесении в Конституцию России запрета высшим должностным лицам иметь активы за рубежом.
Rambler News Service 08:55
Общество

Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Газета.Ru 10:13
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет.
РИА Новости 03:52
Биатлон

Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону

Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском 10:28
Происшествия

Арестован один из готовивших нападение на школу в Саратове подростков

Волжский районный суд арестовал одного из подростков из Саратова, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 09:31
Общество

В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса

Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Рамблер 10:02
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
РБК 01:26
Шоу-бизнес

Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
News.ru 06:51
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова пришла на шоу к Максиму Галкину с «восковым» лицом

На первый взгляд кажется, что Агузарова совершенно потеряла контроль над мимикой, а её лицо производит впечатление восковой маски, совершенно неподвижной.
Bimru.ru 10:07
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Общество

Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс

Деловое.ТВ вчера в 03:35
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Виннипег», на счету Овечкина победный буллит

Metaratings 00:17
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились

Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Bimru.ru вчера в 01:03
Политика

Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции

Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
Rambler News Service 09:38
Культура

Объявлен состав жюри нового шоу НТВ «Маска»

НТВ 06:06
Политика

Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих

Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
Черновик 07:59
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в хранении оружия

Коммерсантъ 08:01
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила турецкий беспилотник в Триполи

Беспилотник турецкого производства сбили военные Ливийской национальной армии (ЛНА) неподалёку от Триполи 26 февраля, передаёт Al-Hadath.
REGNUM 09:39
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

РИА Новости вчера в 08:00
Общество

У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус

Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 09:45
Политика

Названа дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

В Москве прошло заседание рабочей группы. Названа дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию — 22 апреля 2020 года.
Пятый канал 10:12
Теннис

Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Газета.Ru 08:15
Политика

Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний

Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Интерфакс 02:38
Футбол

Румынский защитник «Уфы» спел хит группы O-Zone

Чемпионат 09:43
Происшествия

Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков

Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.
Российская газета 07:33
Футбол

«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 07:14
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Шоу-бизнес

Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном

Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Lisa.ru 06:00
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Гаджеты

Представлен смартфон Honor View 30 Pro

Honor View 30 Pro представлен в двух цветах: «голубой океан» и «полночный чёрный». Смартфон поступит в продажу с 3 марта.
The GEEK 24 февраля в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное