Общество
ТАСССовфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.
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Политика
Путин поддержал запрет для высших чиновников иметь активы за рубежом
Президент России Владимир Путин поддержал идею о внесении в Конституцию России запрета высшим должностным лицам иметь активы за рубежом.
Общество
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет.
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Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
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Арестован один из готовивших нападение на школу в Саратове подростков
Волжский районный суд арестовал одного из подростков из Саратова, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса
Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Политика
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Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
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Жанна Агузарова пришла на шоу к Максиму Галкину с «восковым» лицом
На первый взгляд кажется, что Агузарова совершенно потеряла контроль над мимикой, а её лицо производит впечатление восковой маски, совершенно неподвижной.
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Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
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Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс
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Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились
Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Политика
Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции
Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
Политика
Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих
Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в хранении оружия
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила турецкий беспилотник в Триполи
Беспилотник турецкого производства сбили военные Ливийской национальной армии (ЛНА) неподалёку от Триполи 26 февраля, передаёт Al-Hadath.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Политика
Названа дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
В Москве прошло заседание рабочей группы. Названа дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию — 22 апреля 2020 года.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Футбол
Румынский защитник «Уфы» спел хит группы O-Zone
Происшествия
Под Владимиром нашли тонну синтетических наркотиков
Из лаборатории, обнаруженной в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, оперативники МВД изъяли 368 килограммов синтетического психостимулятора α-PVP и более 1,8 тонны прекурсоров.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Гаджеты
Представлен смартфон Honor View 30 Pro
Honor View 30 Pro представлен в двух цветах: «голубой океан» и «полночный чёрный». Смартфон поступит в продажу с 3 марта.