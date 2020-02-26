Общество
ТАСССовфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.
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Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия
В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин призвал МВД жестко реагировать на преступления в сфере экологии
Президент РФ Владимир Путин призвал МВД РФ жестко реагировать на нарушения в сфере природопользования и экологии.
Политика
Зеленский подтвердил слухи о возможной смене премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на просьбу корреспондента «Радио Свобода» подтвердить или опровергнуть слухи о возможном назначении Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины, заявил: «Я действительно с многими людьми провожу собеседования и господином Тигипко я тоже встречался».
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков объяснил свой уход с поста помощника российского президента.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Общество
«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России
Экономика
Центробанк рассказал о количестве поддельных денег в России
Большая часть выявленных в 2019 году фальшивок пришлась на пятитысячные купюры, которые были изъяты в количестве 28 668 банкнот.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Шоу-бизнес
Телеведущему Дмитрию Шепелеву нашли новую работу
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Происшествия
Руководство колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, отправляют под суд
Фото: Youtube Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении руководства колонии, где содержался один из лидеров кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Общество
Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве
Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Экономика
Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе
Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Политика