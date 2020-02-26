Общество

ТАССТАСССовфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.
Читать в источнике
Комментировать746

Подробнее о событии

Совет федерации одобрил закон о выплате маткапитала за первенца

Коммерсантъ06:00

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС04:55

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

Газета.Ru05:04

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

RT на русском04:57

Совфед поддержал выдачу маткапитала за первенца

URA.Ru05:36

Совфед одобрил закон о продлении программы маткапитала до 2027 года

Известия04:54

В Госдуме приняли закон о выплате маткапитала на первого ребёнка

Зейские Огнивчера в 13:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Происшествия

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

РИА Новости 00:10
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Политика

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Мой Брянск 05:56
Политика

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц

Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 05:10
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Происшествия

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Новое обвинение предъявлено историку Олегу Соколову, которому вменяется убийство аспирантки Анастасии Ещенко.
Lenta.ru 05:48
Политика

Кремль назвал слова Суркова о президентских сроках частным мнением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова о возможном обнулении президентских сроков, передает корреспондент РБК.
РБК 04:33
Политика

Путин призвал МВД жестко реагировать на преступления в сфере экологии

Президент РФ Владимир Путин призвал МВД РФ жестко реагировать на нарушения в сфере природопользования и экологии.
РИА Новости 05:33
Политика

Зеленский подтвердил слухи о возможной смене премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на просьбу корреспондента «Радио Свобода» подтвердить или опровергнуть слухи о возможном назначении Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины, заявил: «Я действительно с многими людьми провожу собеседования и господином Тигипко я тоже встречался».
Expert.ru 04:51
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков объяснил свой уход с поста помощника российского президента.
Моя Москва.онлайн 03:09
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Известия вчера в 11:22
Общество

«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России

Коммерсантъ 01:00
Экономика

Центробанк рассказал о количестве поддельных денег в России

Большая часть выявленных в 2019 году фальшивок пришлась на пятитысячные купюры, которые были изъяты в количестве 28 668 банкнот.
REGNUM 03:57
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Телеведущему Дмитрию Шепелеву нашли новую работу

Lenta.ru 24 февраля в 06:54
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:19
Политика

Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 14:41
Происшествия

Руководство колонии, где Цеповяз ел крабов и икру, отправляют под суд

Фото: Youtube Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении руководства колонии, где содержался один из лидеров кущевской ОПГ Вячеслав Цеповяз.
Legal.Report 03:11
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Lenta.ru 01:41
Общество

Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве

Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Компания 04:57
Экономика

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на фоне распространения коронавируса COVID-2019.
Известия вчера в 17:21
Политика

Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17

РБК 24 февраля в 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное