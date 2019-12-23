Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСовфед одобрил закон о виноделии

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии, сообщает РИА Новости. Он устанавливает правовые и организационные нормы в области производства, оборота и потребления винодельческой продукции и станет базовым для отрасли.
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Совет федерации одобрил закон о виноделии

Коммерсантъ08:50

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

РБК08:06

Комитет СФ по экономполитике поддержал законопроект о виноделии

Политика Сегодня20 декабря в 07:47

Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина

RT на русском07:08

Совфед одобрил закон о мелиоративных защитных лесных насаждениях

Парламентская газета10:13

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

РИА Новости06:08

Матвиенко отметила важность закона о виноделии

Известия08:48
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Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину

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Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
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«Ростов» может купить лучшего бомбардира чемпионата Норвегии

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Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

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