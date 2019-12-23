Общество

ИзвестияИзвестияСовет Федерации одобрил закон о виноделии

Как отметил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, закон направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия.
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Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина

RT на русском07:08

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

РБК08:06

Матвиенко отметила важность закона о виноделии

Известия08:48

Совет федерации одобрил закон о виноделии

Коммерсантъ08:50

Совет Федерации одобрил закон о виноградарстве и виноделии

РИА Новости06:08

Матвиенко назвала закон о виноделии важным и своевременным

Парламентская газета06:38

Комитет СФ по экономполитике поддержал законопроект о виноделии

Политика Сегодня20 декабря в 07:47
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Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль 07:12
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
RT на русском 06:03
Политика

Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста

ИА Крыминформ 08:01
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Политика

В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости Крым 07:09
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Происшествия

Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве

По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Газета.Ru 05:12
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Политика

Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке

РИА Новости 08:29
Общество

Малышева показала квартиру в Лондоне

Lenta.ru 03:32
Политика

Игорь Кобзев озвучил новый состав правительства Иркутской области

Новый состав правительства региона озвучил сегодня врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Братская Студия Телевидения 05:28
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество

В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов

Коммерсантъ 09:08
Политика

Медведев поручил проработать меры в ответ на газовые санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение кабинету министров проработать ответные меры на санкции США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС 23 декабря.
Известия 07:52
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия

МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

РИА Новости 09:19
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Чемпионат 21 декабря в 16:37
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Газета.Ru 08:47
Общество

Служба внешней разведки рассекретит материалы о советских разведчиках

Служба внешней разведки (СВР) планирует рассекретить данные о работе советской разведки во время и после Второй мировой войны, сообщил глава службы Сергей Нарышкин журналистам в понедельник в Российском военно-историческом обществе.
Интерфакс 04:38
Единоборства

Кевин Ли пообещал нокаутировать Махачева

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли выразил уверенность в своей досрочной победе в возможном поединке против Ислама Махачева.
Матч ТВ вчера в 23:58
Кино

Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России озвучила номинантов на премию «Золотой Орел».
Слово и Дело вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике, пишет Mash.
Московский Комсомолец 07:09
Происшествия

Направлявшихся за лучшей жизнью россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове

Волжский районный суд Саратова в понедельник санкционировал арест подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.
РИА Новости 09:11
Происшествия

В Кирове начали проверку ЧП с самолетом в аэропорту

Российская газета 08:26
Экономика

Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии

Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия.
Российская газета 05:59
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Происшествия

В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

Пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области сообщила, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка, а также организована дезинфекция.
РБК 05:07
Хоккей

«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Республика Татарстан 05:56
Культура

Министр Ольга Васильева в прямом эфире ответит на вопросы РБК

Более 1800 вопросов к Ольге Васильевой поступило за неделю в редакцию РБК.
РБК 04:19
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