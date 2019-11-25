Общество

РИА НовостиРИА НовостиСовфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать отечественный софт на некоторые виды техники, в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

В яблочко: к чему приведет закон об обязательном российском софте в смартфонах

Известия16:02

Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

РИА Новости07:51

Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта

RT на русском08:14

Сенаторы приняли закон о предустановке российского софта на гаджеты

Интерфакс08:05

Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты

РБК10:54

Совфед одобрил закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС07:30

Продажа электроники без российского ПО запрещена

ИА REX22 ноября в 03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Культура

В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета 05:54
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Политика

Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России

В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Известия 14:46
Экономика

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Известия 15:11
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Шоу-бизнес

О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Privet-Rostov.ru 08:35
Здоровье

Саратовчанки обогнали мужчин по смертности от сердечных заболеваний

Женщины в Саратовской области обогнали мужчин по смертности: в 2018 году доля мужчин от общего числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний составила 45,3%, доля женщин – 54,7%.
Saratovnews вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 04:00
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Политика

Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
РБК 13:05
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 15:19
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Здоровье

Каждая пятая жительница Самарской области передумала делать аборт

Поднялась она после информации о добровольном отказе некоторых частных организаций от проведения абортов женщинам без медицинских показаний.
ТРК Губерния 13:29
Гаджеты

Флагман Honor получил двойное название

Упаковка подтверждает, что устройство имеет двойное название: Honor V30 и Honor Vera30, на что указывали предыдущие утечки и слухи.
iXBT.com 08:26
Единоборства

Александр Емельяненко заявил, что в России нет тех, кто бы победил его

Думаю, в России нет тех, кто победил бы меня, — цитирует Емельяненко sports.ru.
Bookmaker-ratings.ru 06:39
Общество

Власти Лондона отказали Uber в новой лицензии

Власти британской столицы не стали продлевать лицензию на работу сервиса онлайн-заказа такси Uber.
Российская газета 06:54
Армия и оружие

Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.
РБК 17:10
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Общество

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться гражданам

Автор законопроекта Александр Хинштейн пояснил, что в случае принятия документа сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться, показывать служебное удостоверение, называть причину задержания и разъяснять гражданину его права.
Общая газета.RU 04:56
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
РИА Новости 10:25
Гаджеты

Vivo в Черную пятницу снижает цены на свои смартфоны до 50%

Дни24 09:49
Политика

Александр Беглов провел ротацию подчиненных

В Смольном объявили о кадровых перестановках Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой.
Коммерсантъ 15:02
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Армия и оружие

В Донбассе прошли танковые учения ВСУ

В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
ИА Новороссия 15:09
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное