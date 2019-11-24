Общество

РИА НовостиРИА НовостиСовфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать отечественный софт на некоторые виды техники, в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Сенаторы приняли закон о предустановке российского софта на гаджеты

Интерфакс08:05

Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО

Коммерсантъ08:42

Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта

RT на русском08:14

В яблочко: к чему приведет закон об обязательном российском софте в смартфонах

Известия16:02

Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

РИА Новости07:51

Совфед одобрил закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС07:30

Я свои «яблочки» только отечественным софтом удобряю

Фонтанка.Рувчера в 07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Происшествия

В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар

РБК 18:24
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 12:41
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Политика

Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

Lenta.ru 16:33
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия 17:19
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
Российская газета 17:43
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Армия и оружие

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.
RT на русском 18:44
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Энергетика

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Lenta.ru 09:26
Авто

В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Газета.Ru 07:55
Футбол

Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»

Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Sportbox.RU 17:18
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Происшествия

Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
РИА Новости 16:55
Авто

В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4

Появилась первая информация и фотографии внешнего вида новой версии популярного внедорожника Lada 4x4.
Car.ru 02:25
Футбол

«Астон Вилла» победила «Ньюкасл» в матче АПЛ

Заключительный матч 13-го тура чемпионата Англии завершился победой Астон Виллы над Ньюкаслом со счетом 2:0.
Советский спорт 17:04
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Газета.Ru 15:00
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru 08:35
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело 10:49
Политика

Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»

Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
Известия 17:49
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
РИА Новости 10:25
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru 11:25
Общество

Польскую студентку наказали в вузе за видео с оскорблениями украинки

Польскую студентку из Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она оскорбила украинку, ехавшую с ней в одном поезде.
Аргументы и Факты 18:11
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Lenta.ru 07:18
Футбол

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 07:46
Футбол

Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России

Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Советский спорт 12:02
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное