Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения. Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать отечественный софт на некоторые виды техники, в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры.

Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

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