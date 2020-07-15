Экономика

РИАМОРИАМОСовфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
РИА Новости15 июля в 04:19

Подробнее о событии

Для российских пенсионеров ввели еще одну льготу. Она будет действовать до 2022 года

URA.Ruвчера в 09:23

СФ одобрил закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАСС15 июля в 03:54

ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

Российская газета15 июля в 05:59

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

РИА Новости15 июля в 04:19

Совет Федерации одобрил закон об «исполнительной амнистии»

Парламентская газета15 июля в 04:07

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПресс16 июля в 21:59

Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям

ТК Звезда14 июля в 20:09
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Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Коммерсантъ 06:27
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Общество

В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:31
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
9
Общество

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
4
Общество

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
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Культура

Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы.
ТАСС вчера в 16:43
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Кино

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
5
Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Политика

Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе

Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе.
ТАСС 06:02
19
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Общество

Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру

Как пишет издание, бывшая жена продюсера Елена Пригожина вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг, и квартиру изъяли.
Lenta.ru вчера в 22:20
51
Происшествия

Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку

Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
7
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

REGNUM 00:47
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Культура

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Московский Комсомолец вчера в 08:32
50
Общество

За сутки в мире выявлено более 237 тысяч случаев коронавируса

Более 237 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было зафиксировано в мире за последние сутки, общее число заболевших достигло 13 616 593.
RT на русском вчера в 17:21
15
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:36
31
Происшествия

В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
3
Общество

В монастыре отца Сергия объявили о создании «воинства Христова»

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков объявил о создании «воинства Христова» во время визита в Среднеуральский монастырь отца Сергия.
URA.Ru 00:00
1
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
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Шоу-бизнес

Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова

Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной.
Evo-rus.com вчера в 02:33
51
Культура

Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске

Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
24
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Новая стратегия Nissan, которая подразумевает производство 10 моделей в течение следующих 20 месяцев, идет полным ходом.
SpeedMe 06:40
38
Политика

СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»

Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02
14
Армия и оружие

Первый российский лёгкий бронеавтомобиль создан в Арзамасе

Легкий бронеавтомобиль "Стрела" внешне напоминает знаменитый арзамасский "Тигр". Хотя на самом деле корпус и "лицо" у нее другие.
ГТРК Нижний Новгород вчера в 08:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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