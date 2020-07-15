Экономика
РИАМОСовфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.РИА Новости15 июля в 04:19
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ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров
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«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров
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