Экономика

РИАМОРИАМОСовфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
РИА Новости15 июля в 04:19

Подробнее о событии

Для российских пенсионеров ввели еще одну льготу. Она будет действовать до 2022 года

URA.Ruвчера в 09:23

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПресс16 июля в 21:59

Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям

ТК Звезда14 июля в 20:09

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

РИА Новости15 июля в 04:19

Совет Федерации одобрил закон об «исполнительной амнистии»

Парламентская газета15 июля в 04:07

СФ одобрил закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАСС15 июля в 03:54

ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

Российская газета15 июля в 05:59
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Культура

Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина

News.ru 04:58
Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru вчера в 02:48
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Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
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Армия и оружие

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.
Газета.Ru 07:07
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Армия и оружие

Модернизированный Су-34 поступил в авиационный полк ЗВО

Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил состав авиационного полка, дислоцированного в Воронежской области.
Военное обозрение 02:29
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Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Армия и оружие

Армия США поделилась планами на закупку советского оружия

ИА Красная Весна 05:10
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Армия и оружие

В НАТО осудили проверку боеготовности войск России

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску 18 июля заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности при проведении внезапной проверки боевой готовности войск.
Известия 08:18
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Игры

Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch

Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус вчера в 17:01
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Армия и оружие

В России создадут дальний перехватчик на базе МиГ-31

Генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко рассказал, что на базе истребителя МиГ-31 планируют создать перспективный дальний перехватчик ПАК ДП, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16 июля в 07:48
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Игры

Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея

Ридус вчера в 16:26
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Общество

Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА

ИА Красная Весна вчера в 09:41
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Общество

В России за сутки зафиксировано 6 234 случая заражения коронавирусом

За сутки из больниц выписаны 7 490 человек. Всего в стране выявлено 765 437 случаев инфицирования COVID-19.
Говорит Москва 03:37
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Армия и оружие

В США объяснили массовое падение американских истребителей

По мнению экспертов, причинами участившихся аварий с американскими боевыми самолетами могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы технического обслуживания воздушных судов, а также сбои в программном обеспечении.
ПолитРоссия вчера в 03:19
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Происшествия

На Приморском шоссе собралась полукилометровая пробка из-за аварий и отдыхающих петербуржцев

Скорее всего собравшиеся отдохнуть за городом петербуржцы, заметив пробки на ЗСД в сторону Белоострова, массово поехали через Приморский проспект, Также днем 18 июля «покраснел» участок КАД в районе Парголово от Комендантского проспекта до 121 километра.
Фонтанка.Ру 08:37
Происшествия

В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19

Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
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Армия и оружие

Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры.
RT на русском 07:36
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Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Общество

Уровень воды на китайской ГЭС превысил опасную отметку

News.ru 06:43
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Армия и оружие

Россия и Турция рискуют схлестнуться в Ливии

Утро.ru вчера в 10:09
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Наука

В НГУ нашли новый способ лечения последствий коронавируса SARS CoV-2

Исследователи из Новосибирского государственного университета прибегли к помощи фотодинамической терапии, которая обычно используется в России для лечения ряда форм злокачественных новообразований.
iReactor вчера в 06:11
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Наука

Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов

Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com вчера в 02:49
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Общество

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

Интерфакс 08:36
Происшествия

В Воронежской области в ДТП погибли три человека

Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Происшествия

В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян

В элитном московском отеле "Петр Первый" обнаружили тело популярного Instagram-блогера Анны Амбарцумян.
Газета.Ru 07:27
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Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
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Политика

Сербская пресса: На Украине вновь призывают решить проблемы с Россией с помощью оружия

В сербском СМИ отмечено, что на Украине вновь стали слышны призывы решить проблемы с Россией с помощью оружия.
Военное обозрение 04:17
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