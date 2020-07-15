Экономика

РИАМОРИАМОСовфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
РИА Новости15 июля в 04:19

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Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

РИА Новости15 июля в 04:19

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПресс16 июля в 21:59

ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

Российская газета15 июля в 05:59

Для российских пенсионеров ввели еще одну льготу. Она будет действовать до 2022 года

URA.Ruвчера в 09:23

Совет Федерации одобрил закон об «исполнительной амнистии»

Парламентская газета15 июля в 04:07

СФ одобрил закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАСС15 июля в 03:54

Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям

ТК Звезда14 июля в 20:09
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

РИА Новости 08:02
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
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Политика

Кадыров призвал мирно урегулировать конфликт Армении и Азербайджана

Принять меры для прекращения конфликта между Арменией и Азербайджаном призвал глава Чечни Рамзан Кадыров 17 июля в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 20:36
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Происшествия

Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в Тульской области

Газета.Ru 08:53
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

РБК 08:13
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Армия и оружие

Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном

Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна 07:39
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Футбол

«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»

Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru 09:19
Происшествия

В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
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Финансы

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
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Общество

Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса

В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
Lenta.ru 09:51
Общество

В ООН заявили о сохраняющемся в мире наследии колониализма

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о сохраняющемся в мире наследии колониализма.
РИА Новости 10:05
4
Политика

МИД получил заверения ПНС Ливии об освобождении двух россиян

МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, что проблема с освобождением россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие

Украина купит у США 16 патрульных катеров

Коммерсантъ 09:33
32
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии

Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 06:33
5
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Здоровье

Михаил Ведерников: Обстановка с коронавирусом в Псковской области улучшается

«Ситуация с коронавирусом в Псковской области улучшается, за предыдущую неделю на 50% снизилось количество новых случаев заражения», - отметил Ведерников, добавив, что продолжает расти количество победивших коронавирус.
Псковское агентство информации 09:26
Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru вчера в 06:53
21
Футбол

Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50
Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

ToDay News Ufa 06:43
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Футбол

Ребич обвинил нескольких игроков «Ювентуса» в симуляциях

Игрок «Милана» Анте Ребич вспомнил о матче с «Ювентусом» (4:2) в рамках 31-го тура Серии А, в котором хорват стал одним из героев и автором четвертого гола своей команды.
ProstoProSport 07:12
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
2,3K
Происшествия

В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек

Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Одесса-Рени», сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
7
Культура

Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске

Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
34
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
16
Гаджеты

Google выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов

Стало известно, что Google скоро выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов.
Ferra 09:29
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
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