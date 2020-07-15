Экономика
РИАМОСовфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.РИА Новости15 июля в 04:19
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«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров
ФедералПресс16 июля в 21:59
ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров
Российская газета15 июля в 05:59
Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям
ТК Звезда14 июля в 20:09
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
РИА Новости 08:02
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
Интерфакс 03:10
Политика
Кадыров призвал мирно урегулировать конфликт Армении и Азербайджана
Принять меры для прекращения конфликта между Арменией и Азербайджаном призвал глава Чечни Рамзан Кадыров 17 июля в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 20:36
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном
Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна 07:39
Футбол
«Спартак» вылетел на матч против «Зенита»
Московский "Спартак" вылетел на матч 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru 09:19
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Финансы
Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Общество
Китайский город перешел на режим военного времени из-за вспышки коронавируса
В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса.
Lenta.ru 09:51
Общество
В ООН заявили о сохраняющемся в мире наследии колониализма
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о сохраняющемся в мире наследии колониализма.
РИА Новости 10:05
Политика
МИД получил заверения ПНС Ливии об освобождении двух россиян
МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, что проблема с освобождением россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Украина купит у США 16 патрульных катеров
Коммерсантъ 09:33
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американских солдат в Сирии
Российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете
Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 06:33
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Здоровье
Михаил Ведерников: Обстановка с коронавирусом в Псковской области улучшается
«Ситуация с коронавирусом в Псковской области улучшается, за предыдущую неделю на 50% снизилось количество новых случаев заражения», - отметил Ведерников, добавив, что продолжает расти количество победивших коронавирус.
Псковское агентство информации 09:26
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru вчера в 06:53
Футбол
Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
ToDay News Ufa 06:43
Футбол
Ребич обвинил нескольких игроков «Ювентуса» в симуляциях
Игрок «Милана» Анте Ребич вспомнил о матче с «Ювентусом» (4:2) в рамках 31-го тура Серии А, в котором хорват стал одним из героев и автором четвертого гола своей команды.
ProstoProSport 07:12
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Происшествия
В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек
Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Одесса-Рени», сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Гаджеты
Google выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов
Стало известно, что Google скоро выпустит аналог AirDrop для всех современных Android-смартфонов.
Ferra 09:29
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05