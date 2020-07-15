Экономика

РИАМОРИАМОСовфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
РИА Новости15 июля в 04:19

Подробнее о событии

Совет Федерации одобрил закон об «исполнительной амнистии»

Парламентская газета15 июля в 04:07

«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров

ФедералПресс16 июля в 21:59

ФССП: новый закон ввел рассрочку на взыскание кредитов с пенсионеров

Российская газета15 июля в 05:59

Совфед одобрил закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров и бизнеса

РИА Новости15 июля в 04:19

Для российских пенсионеров ввели еще одну льготу. Она будет действовать до 2022 года

URA.Ruвчера в 09:23

СФ одобрил закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАСС15 июля в 03:54

Секреты рассрочки: юрист объяснил, как правильно оформить выплату долга по частям

ТК Звезда14 июля в 20:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Происшествия

В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек

REGNUM 03:51
10
Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
8
Происшествия

Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен, но пожарные останутся на месте и ночью.
Известия 13:13
715
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
393
Автоспорт

Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии

Российский гонщик Роберт Шварцман из команды Prema Racing выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии.
РИА Новости 12:07
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
217
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка

46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
13
Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
381
Происшествия

Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб

ТАСС 14:01
2
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 40 может выйти в двух различных версиях

Смартфоны Mate 40, которые получат фирменные процессоры, могут быть выпущены эксклюзивно для рынка Китая.
iReactor 13:51
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2

Берн, 17 июля 2020, 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.
REGNUM вчера в 16:22
24
Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Evo-rus.com вчера в 06:41
223
Происшествия

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в КБР

RT на русском 13:02
Автоспорт

Расселл: Албона заставляют выглядеть идиотом

Не знаю, что сейчас происходит, очень переживаю за него. Его заставляют выглядеть идиотом, хотя он таковым и не является.
Чемпионат 11:20
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv 03:07
823
Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
42
Наука

Ученые оценили возможность заражения коронавирусом от комаров

Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом после укуса комара.
Lenta.ru 13:52
1
Авто

Украинцы стали выпускать и продавать «ГАЗели» под другим брендом

Motor 14:21
2
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
293
Политика

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

Lenta.ru 00:20
218
Политика

Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году

Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
283
Шоу-бизнес

Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом

NewInform вчера в 13:27
9
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
92
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru вчера в 02:43
7,2K
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости 08:05
128
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск

Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
2,3K
Политика

Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

Московский Комсомолец 00:12
75
Политика

Рабинович подсказал, как можно «хоть что-то оставить украинцам»

Чтобы оставить хоть что-то гражданам Украины, сказал политик, эта власть должна уйти как можно быстрее.
Вести.Ru 06:06
271
Культура

Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске

Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
47
Здоровье

Врач составил перечень продуктов, запрещенных для людей с артритом

Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
Слово и Дело 13:46
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное