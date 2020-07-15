Экономика
РИАМОСовфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В Совете Федерации ФС РФ одобрили закон об отсрочке платежей по долгам пенсионерам и бизнесу, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.РИА Новости15 июля в 04:19
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«Рассрочка лишь оттянет неизбежное». Эксперт о «поблажках» для пенсионеров
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Коммерсантъ вчера в 18:24
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Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
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