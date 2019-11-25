Политика
РИА НовостиСовфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами. Согласно документу, такой статус смогут присвоить физическому лицу, сотрудничающему со СМИ, признанным иностранным агентом.
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с чего всё началось
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам следить за применением закона о гражданах-иноагентах и допустила в случае необходимости возможность его изменения. Соответствующее поручение Матвиенко дала комитету Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.Интерфакс07:04
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