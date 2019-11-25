Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам следить за применением закона о гражданах-иноагентах и допустила в случае необходимости возможность его изменения. Соответствующее поручение Матвиенко дала комитету Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

с чего всё началось

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами. Согласно документу, такой статус смогут присвоить физическому лицу, сотрудничающему со СМИ, признанным иностранным агентом.

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