Экономика

RT на русскомRT на русскомСовфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

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