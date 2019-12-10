Экономика
RT на русскомСовфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Экономика
Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Наука
В Южной Корее разработали роботизированные контактные линзы
Транспорт
Движение по Крымскому мосту могут ограничить
"Просим учитывать указанную информацию при планировании поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост", - говорится в сообщении.
Политика
Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины
Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Космос
ALMA видит самую далекую пыльную галактику скрытую из виду
Астрономы, использующие массив Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), заметили свет массивной галактики, замеченной всего через 970 миллионов лет после Большого взрыва.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Футбол
Атлетико — Локомотив 1:0 (1-й тайм)
Вратарь московского «Локомотива» Антон Коченков спас свою команду от гола на старте гостевого матча с мадридским «Атлетико» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Происшествия
Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно
Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Технологии
Ученые предупредили землян о появлении гигантских зон смерти
Ученые из Международного союза охраны природы и природных ресурсов опубликовали доклад, в котором говорится о появлении гигантских зон смерти — непригодных для жизни участков Мирового океана.
Авто
В 2021 году появится Lada Granta нового поколения
Известно, что главным инженером проекта новой версии Лады гранты назначен Василий Батищев.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Гаджеты
У новых процессоров Core i5 подтверждена многопоточность
Если конкретно, в записи говорится о модели Core i5-10600, которая получит базовую частоту 3,3 ГГц (для сравнения, у i5-9600 — 3,1 ГГц).
Авто
Создатель McLaren F1 анонсировал новый суперкар с вентилятором
Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является культовый суперкар McLaren F1.
Гаджеты
Huawei начнет устанавливать свое ПО на гаджеты в 2020 году
Как сообщает RNS, представители компании планируют продвигать новую операционную систему не только на территории Китая, но и на международном рынке.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Космос
Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией.
Политика
Новый премьер-министр Финляндии станет самым молодым премьером в мире
Марин станет самым молодым действующим премьером в мире, на данный момент ей 34 года.
Футбол
Инфантино о закрытой Суперлиге: «ФИФА не поддерживает ни один проект»
Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.