Общество
ИзвестияСовфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию. Решение принято на заседании в понедельник, 25 ноября. Перечень техники и список программ, устанавливаемых на нее, будет определять правительство.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Политика
Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей
Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Политика
Источник рассказал о возможности встречи Путина и Трампа
Москва скептически настроена по вопросу вероятности проведения встречи лидера России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Шоу-бизнес
Саша Савельева быстро похудела после родов из-за переживаний
Певица начала стремительно терять массу тела из-за переживаний о ребёнке.
Кино
В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»
Ранее в сети появилась информация о том, что в экранизации Uncharted все ещё хочет принять участие Марк Уолберг - когда-то он претендовал на роль самого Нейтана Дрейка, но после изменения концепции фильма он может получить роль Салли, друга и наставника Дрейка.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
Футбол
Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году.
Общество
Восемь офицеров ГРУ обвинили в отравлении болгарского бизнесмена
Исследователи сравнили фотографии предполагаемых сотрудников ГРУ, которые подавали на визу, с "российскими базами данных".
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Интернет
Эксперт рассказал, как после покупки «умного» устройства не стать мишенью для хакеров
Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате»
Мероприятие пройдет 9 декабря в Париже. Глава Украины Владимир Зеленский готов к встрече в "нормандском формате".
Общество
В России до конца года инициируют маркировку животных
В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Авто
Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck от Tesla
Электрический пикап имеет три комплектации: с одним, двумя и тремя электромоторами, но информация об их мощности пока не озвучивается.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на детского врача
Правоохранители задержали в Пскове подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы.
Политика
Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение
Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.