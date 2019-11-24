Общество

ИзвестияИзвестияСовфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию. Решение принято на заседании в понедельник, 25 ноября. Перечень техники и список программ, устанавливаемых на нее, будет определять правительство.
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В яблочко: к чему приведет закон об обязательном российском софте в смартфонах

Известия16:02

Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО

Коммерсантъ08:42

Совфед одобрил закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

ТАСС07:30

Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

РИА Новости07:51

СФ одобрил закон о предустановке российского софта на гаджеты

News.ru08:43

Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта

RT на русском08:14

«Apple на это просто не пойдет». Госдума приняла закон о предустановке отечественного софта на всех гаджетах, продающихся в России

Новая газетавчера в 04:21
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В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
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Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение

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Американские СМИ заявили о развороте «Газпрома» на Восток

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