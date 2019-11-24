Общество
ИзвестияСовфед одобрил запрет продавать смартфоны без российского ПО
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на технику, ориентированную на российскую аудиторию. Решение принято на заседании в понедельник, 25 ноября. Перечень техники и список программ, устанавливаемых на нее, будет определять правительство.
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Генеральное командование Вооруженных сил Польши приняло решение возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, которую ранее приостанавливало из-за крушения в Мазовецком воеводстве в центральной части страны этой весной.
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В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
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В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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Происшествия
Воздушная гимнастка упала из-под купола цирка в Белгороде
Несчастный случай произошёл сегодня, 24 ноября, во время выступления цирка "Империал", приехавшего в областной центр на гастроли из Санкт-Петербурга.
Авто
Lada Vesta с вариатором поступила в продажу
«АвтоВАЗ» начал продажи LADA Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Цены стартуют от 736 900 рублей за Vesta в кузове седан и 773 900 рублей за версию SW.
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Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
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Назван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования
Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной оценивается в 58 млн рублей.
Шоу-бизнес
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В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Политика
Главой «Российского экологического оператора» назначен Михаил Мень
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень на посту главы «Российского экологического оператора» стал преемником Дениса Буцаева, который ушёл в отставку 25 ноября 2019 г.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.