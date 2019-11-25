Совет Федерации принял законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Спорт СМИ: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, сообщает New York Times.

Общество Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» 25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.

Общество Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Политика Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.