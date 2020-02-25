Политика

Право.руПраво.руСовфед определил порядок внесения поправок в Конституцию

Не попавшие в Конституцию поправки войдут в другие законы "В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", передаёт агентство цитату пресс-службы Совфеда.
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Комитет по Конституционному законодательству Совфеда уточнил процедуру принятия поправок в Конституцию

Коммерсантъ14:20

Совфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию

Российская газета09:16

Поправки в Конституцию не будут рассматривать без поддержки со стороны двух третей российских регионов

Эхо Москвы08:30

Поправки в Конституцию не рассмотрят без поддержки двух третей регионов

РБК08:49

Совфед уточнил процедуру рассмотрения поправок в Конституцию

Известия08:27

В Совфеде назвали условия для отказа от рассмотрения поправок к Конституции

Взгляд.ру08:17

Рассмотрение поправок в Конституцию требует поддержки двух третей регионов

Газета.Ru08:09
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