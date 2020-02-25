Политика
Право.руСовфед определил порядок внесения поправок в Конституцию
Не попавшие в Конституцию поправки войдут в другие законы "В случае, если указанный закон (о поправке к Конституции РФ) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", передаёт агентство цитату пресс-службы Совфеда.
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Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Политика
Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров
"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.
Экономика
Эксперт оценил отмену комиссии для банков за переводы физлиц
Отмена комиссии для банков в Системе быстрых платежей стимулирует спрос у клиентов, заявил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.
Культура
18 проектов из Мордовии получат гранты Президента России
Чемпионом этого года среди мордовских грантополучателей стал Сергей Сеничев (театр-студия МХАТИК) с суммой гранта более 2,6 млн.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Гаджеты
Realme анонсировала смартфон на флагманском чипе Snapdragon 865
Смартфон является первым флагманом в ассортименте компании, поддерживающим сети связи пятого поколения — это, наряду с максимальной на данной момент среди Android-устройств производительностью, обеспечивает система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 865.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море
Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Армия и оружие
В Киеве рассказали о «мощной» подготовке к российскому «наступлению»
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Происшествия
13 свидетелей по делу MH17 выступят анонимно — Nieuwsuur
Голландская новостная телепередача Nieuwsuur сообщила 25 февраля, что на процессе по делу MH17 13 свидетелей выступят анонимно.
Общество
В России обозначили сроки «эры нефти»
В ближайшие десятилетия сохранится спрос на углеводороды, в том числе нефть.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Шоу-бизнес
Овечкин и дочь Глаголевой ждут второго ребенка
Овечкин и дочь Глаголевой ждут второго ребенка Дочь Веры Глаголевой и жена Александра Овечкина вновь беременна.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Спорт
МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена
Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Как и предполагалось, в Xbox Series X в качестве процессора будет использоваться кастомная система на базе AMD Zen 2, а графическая система будет основана на архитектуре RDNA 2. Производительность игровой приставки составит 12 терафлопс, а это в два раза больше, чем у текущей самой мощной версии Xbox One X, и в восемь раз больше, чем у Xbox One.
Происшествия
Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»
Общество
Для Нью-Йорского расширения The Division 2 выпустили приквел в виде короткометражки
Ubisoft выпустила анимационную короткометражку The Division 2, которая послужит сюжетным мостиком между первой частью и расширением «Воители Нью-Йорка» для сиквела.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Политика
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал уникальное фото без усов
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Здоровье
Какими должны быть приоритеты в закупках медикаментов
Внушают надежду слова главы правительства: «В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов».
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Здоровье
Италия стала лидером по числу заразившихся коронавирусом в Европе
Число пострадавших уже превысило двести человек, большая часть в Ломбардии.