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Ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом, поэтому мы отправили документ и в те организации, которые выступают категорически против его принятия.
— Галина Карелова, общественный деятельРадио Комсомольская правда 07:32
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