Общество
BFM.ruСовфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Отзывы и замечания на рабочую версию проекта будут приниматься в течение двух недель.
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Ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом, поэтому мы отправили документ и в те организации, которые выступают категорически против его принятия.
— Галина Карелова, общественный деятельРадио Комсомольская правда 07:32
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«Воспитательная беседа и контроль»: сенаторы озвучили меры профилактики насилия в семье
Радио Комсомольская правда07:32
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Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
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Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
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