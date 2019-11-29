Общество

BFM.ruBFM.ruСовфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Отзывы и замечания на рабочую версию проекта будут приниматься в течение двух недель.
Читать в источнике
Комментировать489
Галина Карелова
Ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом, поэтому мы отправили документ и в те организации, которые выступают категорически против его принятия.
— Галина Карелова, общественный деятельРадио Комсомольская правда 07:32

Подробнее о событии

Обещать — не значит мириться

Коммерсантъ17:32

Бороться с побоями или не допустить их. В России обсуждают законопроект о домашнем насилии

ТАСС13:53

Совфед опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия

РБК07:28

«Воспитательная беседа и контроль»: сенаторы озвучили меры профилактики насилия в семье

Радио Комсомольская правда07:32

Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия

Интерфакс05:44

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

РИА Новости05:18

Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия

Афиша Daily06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

REGNUM 17:39
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Авто

Стартовало производство новой Skoda Octavia

Сегодня издание speedme.ru сообщило, что новая Octavia выходит с конвейера в производственном цехе M13 в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
32CARS.ru вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Плющенко заявил, что ему угрожали «облить кислотой» и «вырезать семью»

Угрозы в адрес сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саши действительно были, но Рудковская не намерена комментировать их в интересах следствия, само заявление в правоохранительные органы было написано около месяца назад, заявила в эфире передачи «ЯнаСупер» сама Рудковская.
Московский Комсомолец 11:08
Политика

Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах

Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
REGNUM 19:12
Политика

Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме

В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
Московский Комсомолец 06:01
Происшествия

Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Lenta.ru 19:03
Политика

МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Газета.Ru 12:31
Авто

Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce

Представлено второе поколение Hongqi H7, дизайн которого очень похож на Rolls-Royce.
Car.ru вчера в 10:25
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Реальное время 01:57
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Баскетбол

Димитрис Итудис: «ЦСКА провел почти идеальную игру»

Спорт-Экспресс 19:41
Происшествия

Полиция Лондона установила личность совершившего теракт мужчины

Правоохранительные органы Лондона обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека.
Российская газета 20:45
Происшествия

Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием

РИА Новости вчера в 00:41
Хоккей

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Тампу»

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Газета.Ru 19:54
Здоровье

Более 350 тысяч человек обращались в больницы с травмами от животных

Более 350 тысяч россиян в текущем году обращались в больницы с различными травмами, полученными от животных, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:47
Политика

Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Известия 20:35
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Армия и оружие

Российские патрульные «Тигры» вышли на новый маршрут в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около города Кобани на севере Сирии.
РЕН ТВ 21:22
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета вчера в 12:59
Происшествия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:10
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала об отношении к зрителям и сцене

Певица Алла Пугачева рассказала, что совершенно не скучает по выступлениям на сцене и поклонникам, но призналась, что ей стыдно от этого.
Политическая Экспертиза 18:00
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантский груз

Lenta.ru 08:25
Футбол

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
РИА Новости 16:40
Происшествия

Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Газета.Ru 12:42
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
РБК 11:42
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
РБК 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное