Общество

BFM.ruBFM.ruСовфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Отзывы и замечания на рабочую версию проекта будут приниматься в течение двух недель.
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Галина Карелова
Ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом, поэтому мы отправили документ и в те организации, которые выступают категорически против его принятия.
— Галина Карелова, общественный деятельРадио Комсомольская правда вчера в 07:32

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