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Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Отзывы и замечания на рабочую версию проекта будут приниматься в течение двух недель.

Политика Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.

Происшествия Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.

Армия и оружие Началась советско-финская война 29 ноября 1939 года финскому послу в Москве была вручена нота о разрыве дипломатических отношений двух стран, и на следующий день войска Ленинградского фронта получили приказ перейти границу с Финляндией.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

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Общество Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.