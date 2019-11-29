Общество

ТАССТАСССовфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия

Матвиенко сообщила, что законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке.
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Галина Карелова
Ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом, поэтому мы отправили документ и в те организации, которые выступают категорически против его принятия.
— Галина Карелова, общественный деятельРадио Комсомольская правда 07:32

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