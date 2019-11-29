Законопроект о семейно-бытовом насилии, подготовленный группой депутатов и сенаторов, должен быть размещен на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября. Об этом ранее заявила глава верхней палаты Валентина Матвиенко.

с чего всё началось

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