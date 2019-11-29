Общество

ТАССТАСССовфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия

Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" опубликован в пятницу на сайте Совета Федерации. Это рабочая версия, отзывы и замечания на которую будут приниматься в течение двух недель.
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с чего всё началось

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Законопроект о семейно-бытовом насилии, подготовленный группой депутатов и сенаторов, должен быть размещен на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября. Об этом ранее заявила глава верхней палаты Валентина Матвиенко.
РБКвчера в 22:00

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Опубликован законопроект о домашнем насилии в России

Lenta.ru05:48

Сенаторы предлагают НКО содействовать в примирении жертв домашнего насилия с обидчиками

ТАСС05:38

В России хотят разрешить НКО вмешиваться в семейные конфликты

REGNUMвчера в 22:48

В законопроект о домашнем насилии добавили обязанность НКО по примирению

Коммерсантъ01:31

В законопроекте о домашнем насилии появилось примирение жертвы и агрессора

Фонтанка.Рувчера в 23:41

В финальной версии законопроекта о домашнем насилии появилось понятие «примирение»

Эхо Москвы03:01

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru вчера в 10:10
Хоккей

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Политика

Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Российская газета 04:35
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС вчера в 07:24
Кино

Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»

REGNUM вчера в 14:55
Общество

World Travel Awards: Москва заняла первое место

Газета.Ru 05:48
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала о своей сексуальности

Известная телеведущая Роза Сябитова заявила, что женщины за пятьдесят куда сексуальнее «юных полногрудых прелестниц».
Слово и Дело 04:37
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Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Происшествия

Петербуржец избил фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему на вызов

Житель Санкт-Петербурга избил фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей к нему домой на вызов.
ТАСС 04:42
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
REGNUM 05:39
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 26 ноября в 14:50
Футбол

Обвиняемый по делу о гибели 96 фанатов «Ливерпуля» признан невиновным

В 1989 году во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем" произошла давка, в результате которой погибли 96 человек.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Банк России выпустил памятные монеты к 75-летию Победы

Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Кино

Тони Старк появится в камео в «Черной вдове»

По информации пользователя Twitter, скрывающегося за ником The Defiant Inside Me, Роберт Дауни вернётся к роли Старка в камео в «Чёрной вдове».
Киноафиша России 05:39
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Автоспорт

Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
РИА Новости 05:52
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Происшествия

Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Регион online 01:16
Энергетика

«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 05:18
Политика

Земан оценил запрет России на полет чешской бизнес-миссии в Казань

Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.
Газета.Ru 05:26
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
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Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 02:16
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Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.
Волга-Каспий 04:26
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
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