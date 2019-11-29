Общество
ТАСССовфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия
Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" опубликован в пятницу на сайте Совета Федерации. Это рабочая версия, отзывы и замечания на которую будут приниматься в течение двух недель.
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с чего всё началось
Законопроект о семейно-бытовом насилии, подготовленный группой депутатов и сенаторов, должен быть размещен на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября. Об этом ранее заявила глава верхней палаты Валентина Матвиенко.РБКвчера в 22:00
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Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
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Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
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Житель Санкт-Петербурга избил фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей к нему домой на вызов.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
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Футбол
Обвиняемый по делу о гибели 96 фанатов «Ливерпуля» признан невиновным
В 1989 году во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем" произошла давка, в результате которой погибли 96 человек.
Общество
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Кино
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По информации пользователя Twitter, скрывающегося за ником The Defiant Inside Me, Роберт Дауни вернётся к роли Старка в камео в «Чёрной вдове».
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
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Земан оценил запрет России на полет чешской бизнес-миссии в Казань
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Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.