Политика
Российская газетаСовфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ
Юрий Чайка освобожден от должности Генерального прокурора РФ. Такое решение принял сегодня Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии.
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Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь
«Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в федеральный бюджет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщает официальный сайт правительства России.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Авто
Британская Rolls-Royce установила в России рекорд продаж
Британский производитель автомобилей премиум-класса Rolls-Royce Motor Cars в 2019 году установили в России рекорд по продажам своей автопродукции.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Авто
Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Политика
Министром науки и высшего образования назначен ректор ТюмГУ
Пост министра науки и высшего образования РФ занял ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, 21 января сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Гаджеты
Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s
Политика
Комиссия Госдумы изучит кампанию по «самороспуску»
«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», — заявил журналистам Пискарёв.
Культура
Скончался участник «Монти Пайтон» Терри Джонс
Британский актер и участник участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс скончался на 78 году жизни.