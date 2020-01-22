Политика

Российская газетаРоссийская газетаСовфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ

Юрий Чайка освобожден от должности Генерального прокурора РФ. Такое решение принял сегодня Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии.
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Сенаторы освободили Чайку от должности генпрокурора

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Совфед освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора

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Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

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Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ

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Телеканал 360°03:25

Чайка пожелал успехов Краснову на посту генпрокурора

ТАСС02:51
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«Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщает официальный сайт правительства России.
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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

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В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
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Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

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Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
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Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
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Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»

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Британская Rolls-Royce установила в России рекорд продаж

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Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos

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Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

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Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
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Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
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В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
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Министром науки и высшего образования назначен ректор ТюмГУ

Пост министра науки и высшего образования РФ занял ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, 21 января сообщает пресс-служба Кремля.
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За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
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Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s

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«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», — заявил журналистам Пискарёв.
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Скончался участник «Монти Пайтон» Терри Джонс

Британский актер и участник участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонс скончался на 78 году жизни.
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